Coffee Island: Retail Franchisor of the Year 2022 και 3 ακόμη Gold βραβεία στα Retail Business Awards 2022

Η εταιρία ξεχώρισε με 4 συνολικά Gold βραβεία στις κατηγορίες: Retail Franchisor of the Year, Best Retailer Marketing team, Best Digital Transformation (Retailers) και Best Retailers’ Mobile apps.

Οι 4 σημαντικές διακρίσεις της Coffee Island στα Retail Business Awards 2022, τον μακροβιότερο θεσμό της αγοράς που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επιβεβαιώνουν την ενέργεια και τη δυναμική της Νο1 αλυσίδας καφεστίασης στην Ελλάδα και επιβραβεύουν την τεχνογνωσία και τα αποτελέσματα των ομάδων της εταιρίας.

Η Coffee Island αναδείχθηκε ως Gold RETAIL FRANCHISOR OF THE YEAR 2022 ξεχωρίζοντας ανάμεσα στις λιανεμπορικές αλυσίδες δικαιόχρησης με κριτήρια την ανάπτυξή της μέσα στο 2021, τη δυναμική του σήματός της, τη γεωγραφική κάλυψη που έχει επιτύχει, το εύρος και βάθος της γραμμής των προϊόντων της και την καθιέρωση του brand στην αγορά. Διακρίθηκε με Gold Βραβείο στην κατηγορία BEST RETAILER MARKETING TEAMS για την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών marketing, οι οποίες αναδεικνύουν το brand και συντελούν στη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη. Διακρίθηκε με Gold Βραβείο στην κατηγορία BEST DIGITAL TRANSFORMATION (RETAILERS) για την επιτυχημένη διαδικασία ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στις λειτουργίες του οργανισμού και τις συνέργειες που επιτεύχθηκαν ανάμεσα στα τμήματα της επιχείρησης και τους πελάτες. Διακρίθηκε με Gold Βραβείο στην κατηγορία BEST RETAILERS’ MOBILE APPS για το ολοκληρωμένο mobile application My Coffee Island App και ειδικότερα για την καινοτομία, τον σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και τη συνολική επίδραση της εφαρμογής στους επικοινωνιακούς στόχους της εταιρίας.

O Μιχάλης Καμβύσης, Managing Director, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι και για τις τέσσερις χρυσές διακρίσεις της εταιρίας μας, καθώς έτσι επιβραβεύονται, με τον καλύτερο τρόπο, οι καθημερινές προσπάθειες που κάνουμε για να αναπτύσσουμε την εταιρία, παραμένοντας ανθρώπινοι και επαγγελματίες προς τους συνεργάτες μας αλλά και προς κάθε επισκέπτη των καταστημάτων του δικτύου μας. Διανύοντας την τρίτη δεκαετία λειτουργίας μας, νιώθουμε σιγουριά ότι έχουμε επενδύσει στα κατάλληλα εργαλεία, με την καινοτομία να συνιστά βασικό πυλώνα δράσης της εταιρίας σε όλους τους τομείς της. Νιώθουμε όμως ακόμη πιο υπερήφανοι για τους ανθρώπους μας, που εργάζονται για την επιχειρηματική μας συνέχεια και επιτυχία, γι’ αυτό και τους ευχαριστούμε από καρδιάς».