Henkel Hellas: Οικονομίες κλίμακος η απάντηση στην τρέχουσα κρίση - Νέα προϊόντα και έμφαση στην αειφορία

Πώς η κορυφαία εταιρεία απορρυπαντικών και προϊόντων οικιακής φροντίδας επενδύει στη βιωσιμότητα στη σκιά της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Η αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής, τα νέα προϊόντα και οι στόχοι του προγράμματος αειφορίας της εταιρείας.

Προγράμματα αειφορίας, με στόχευση την απορρόφηση του αυξημένου κόστους και όχι τη μετακύλισή του στους καταναλωτές στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία στη σκιά των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων, υλοποιεί η Henkel Hellas.

Υιοθετώντας μια επιχειρησιακή στρατηγική, η οποία στηρίζεται στην αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής και την προώθηση ενός στοχευμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και μαρκών, η κορυφαία εταιρεία που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στους κλάδους των απορρυπαντικών και καθαριστικών οικιακής χρήσης, καθώς και προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας κατορθώνει να πετυχαίνει οικονομίες κλίμακος, επενδύοντας ταυτόχρονα στη βιωσιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η δημιουργία του νέου μπουκαλιού Dixan από 25% ανακυκλωμένο πλαστικό, με τη Henkel Hellas να στοχεύει μέσα από την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων στη στήριξη του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας.

«Κάθε μορφή καινοτομίας έχει επιπλέον κόστος, όπως για παράδειγμα τα ανακυκλωμένα υλικά. Ωστόσο, εδώ έρχεται η επιχειρησιακή μας στρατηγική, μέσω της αξιοποίησης της τοπικής παραγωγής και της προώθησης ενός στοχευμένου χαρτοφυλακίου μαρκών, να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακος. Προσπαθούμε και απορροφούμε το κόστος ώστε να μην περάσει στον καταναλωτή», εξήγησε την Πέμπτη η Γενική Διευθύντρια του τομέα απορρυπαντικών και προϊόντων οικιακής φροντίδας της Henkel Ελλάδας και Κύπρου, Μαίρη Βαλσαμά, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου την παγκόσμια στρατηγική αειφορίας της Henkel και τις δεσμεύσεις της μέχρι το 2025, καθώς και τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο της θυγατρικής της στην Ελλάδα, Henkel Hellas.

«Πάντα υπάρχουν δυσκολίες αλλά συνεχίζουμε…»

Πέραν της προφανούς αρνητικής επίδρασης της έκρηξης του πληθωρισμού στην υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων αειφορίας, η ίδια η εφαρμογή τους έχει κι εκείνη τις δικές της δυσκολίες.

«H Henkel Hellas ξεκίνησε το πρόγραμμα αειφορίας το 2020, μέσα στην πανδημία. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά συνεχίζουμε», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η κυρία Βαλσαμά.

Οι δράσεις της Henkel Hellas για την αειφορία

Ο τομέας απορρυπαντικών και προϊόντων οικιακής φροντίδας της Henkel Hellas υλοποιεί την παγκόσμια στρατηγική της εταιρείας σε τοπικό επίπεδο εδώ και χρόνια.

Το 2020 εγκαινίασε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αειφορίας «ΓΙΑ ΚΑΛΟ», για μια ολιστική προσέγγιση γύρω από το περιβάλλον και την κοινωνία. Η αρχή έγινε με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Dixan «Καθάρισε σε Βάθος», με παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς, ενώ το πλαστικό που συλλέγεται, μέσω του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, μετατρέπεται σε χρήσιμα αντικείμενα για τις τοπικές κοινωνίες. Το 2022, η Henkel Hellas επέκτεινε τις δράσεις της σε υδάτινους πόρους σε όλη τη χώρα αναβαθμίζοντας το πρόγραμμα του Dixan σε «Καθάρισε σε Βάθος – Καθάρισε στην Πηγή v2.0». Οι νέες δράσεις του προγράμματος πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή και την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σχολείων και εθελοντικών ομάδων.

Σήμερα, o τομέας απορρυπαντικών και προϊόντων οικιακής φροντίδας της Henkel Hellas έχει επιτύχει τους εξής στόχους:

-To 86% του όγκου των συσκευασιών της ανακυκλώνεται

-Το 70% του όγκου των πλαστικών συσκευασιών υγρών απορρυπαντικών αποτελείται από 25% έως 100% ανακυκλωμένο πλαστικό

-Μετρά συνολικά 39 δράσεις σε θάλασσες, ποτάμια, λίμνες και υδροβιότοπους της χώρας, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερους από 21 τόνους απορριμμάτων, εκ των οποίων 5,6 τόνοι πλαστικό με τις δράσεις καθαρισμών να είναι σε εξέλιξη

-Μετατρέπει, μέσω του μοντέλου κυκλικής οικονομίας και της συνεργασίας με το CEEII στη Σουηδία, περισσότερους από 4,6 τόνους πλαστικών απορριμμάτων σε επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα

-Συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση σχεδιάζοντας νέες δράσεις

-Επενδύει στην εκπαίδευση και στη δημιουργία οικολογικής συνείδησης μέσα από ειδικά προγράμματα

-Προσφέρει στην κοινωνία ενισχύοντας ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες διανέμοντας περισσότερα από 10.000 προϊόντα κάθε χρόνο

Η παγκόσμια στρατηγική της Henkel

Η παγκόσμια στρατηγική αειφορίας της Henkel δεσμεύεται για έναν κόσμο πιο καθαρό, θέτοντας τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Από το 2021, μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις δραστηριότητές της -ιδίως με τη μετάβαση σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια- σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, περαιτέρω πρόοδο στη προμήθεια πρώτων υλών, καθώς και στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της βιωσιμότητας.

Η στρατηγική της Henkel μέχρι το 2025 περιλαμβάνει μία σειρά από στόχους. Ένας από τους σημαντικότερους είναι το 100% των συσκευασιών της Henkel να είναι ανακυκλώσιμες ή να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Έως το τέλος του 2021, το ποσοστό των ανακυκλώσιμων συσκευασιών ήταν περίπου 86%. Ο όμιλος εργάζεται επίσης σταθερά για την αύξηση του ποσοστού των ανακυκλωμένων υλικών στις συσκευασίες του σε ποσοστό άνω του 30% για όλες τις πλαστικές συσκευασίες των καταναλωτικών προϊόντων παγκοσμίως έως το 2025. Μέχρι το τέλος του 2021, η εταιρεία αύξησε το ποσοστό αυτό σε περίπου 18%.

«Σύμμαχος για τις επιχειρήσεις το strategic foresight»

Τη σημασία της προοπτικής διερεύνησης και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού (strategic foresight) για τις επιχειρήσεις ανέδειξε, κατά τη δική του ομιλία, ο Ειδικός Γραμματέας Στρατηγικής Πρόβλεψης για την Προεδρία της Κυβέρνησης, Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Όπως επισήμανε, σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο πρέπει να κατανοήσουμε δύο βασικές παραδοχές. «Το τέλος του business as usual, αλλά και ότι δεν θα υπάρχει πια το back to normal, το οποίο πιθανότατα θα αντικατασταθεί από το back to alternative normalities». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κόσμος - και δη οι επιχειρήσεις - θα πρέπει να προετοιμάζονται για εναλλακτικά σενάρια μέλλοντος. «Το strategic foresight μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να πετύχουν», τόνισε για να προσθέσει μάλιστα πως σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα είναι αναγκαίο για το μέλλον το «πάντρεμα» του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μέλλον ως τρόπο σκέψης, όχι απλά ως χρονικό περιορισμό», συμπλήρωσε για να επισημάνει πως στο μέλλον θα έχουμε μεγάλες αλλαγές σε τρία κρίσιμα πεδία: την εκπαίδευση, την κοινωνία και το περιβάλλον.