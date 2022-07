Την προσεχή Πέμπτη αναμένεται, εκτός απροόπτου, Δ.Σ. για την έγκριση της λίστας προεπιλογής των ενδιαφερομένων για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης. Προτεραιότητα οι λιμένες Αλεξανδρούπολης – Ηγουμενίτσας. Τα «ώριμα» προς αξιοποίηση ακίνητα και η μονάδα ωρίμασης.

Μέσα στην εβδομάδα, και σε νέα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου (είχε προγραμματιστεί για την προσεχή Πέμπτη 7 Ιουλίου εάν δεν προκύψει κάποια αλλαγή), αναμένεται να συζητηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ το θέμα του διαγωνισμού της Αττικής Οδού, κυρίως με ότι έχει να κάνει με την έγκριση της λίστας προεπιλογής των ενδιαφερομένων για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου, με την υφιστάμενη, ως γνωστόν, να εκπνέει το φθινόπωρο του 2024.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, με το θέμα πάντως αυτό να ήταν να συζητηθεί σε προηγούμενο Δ.Σ. του Ταμείου, ωστόσο, δεδομένου ότι υπήρχαν άλλα «ανοιχτά» ζητήματα (π.χ. Λάρκο) καθώς και κάποιες άλλες προτεραιότητες (π.χ. τα λιμάνια), η Αττική Οδός μεταφέρθηκε για τον Ιούλιο. Πάντως, όπως λέγεται στην αγορά, στον σχεδιασμό του Ταμείου είναι ο διαγωνισμός να έχει όσο το δυνατόν ισχυρότερο ανταγωνισμό, προς όφελος του… asset και του Δημοσίου, κατά συνέπεια εφόσον οι φάκελοι είναι πλήρεις λογικά και οι 8 αρχικώς ενδιαφερόμενοι θα «περάσουν» στη β’ φάση του διαγωνισμού. Αλλά αυτό θα φανεί. Άλλωστε, οι κοινοπραξίες αποτελούνται από ισχυρά και εύρωστα χρηματοοικονομικά ξένα funds και μεγάλα εγχώρια κατασκευαστικά σχήματα και από εταιρείες του κλάδου υποδομών, τα οποία υπερκαλύπτουν κατά πολύ τους όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης του διαγωνισμού. Εφόσον όλα πάνε καλά, θα εγκριθούν τα σχήματα και προσεχώς θα κυλήσουν οι διαδικασίες (τα τελικά σχέδια της σύμβασης κ.λπ.) που θα οδηγήσουν σε υποβολή προσφορών προς τα τέλη του 2022, εφόσον δεν έχουμε άλλου είδους εξελίξεις και ανατροπές.

Υπενθυμίζεται ότι οι οκτώ ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού είναι οι (όπως είχε ανακοινώσει το ΤΑΙΠΕΔ): ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., GRUPPO FININC – INC SpA, Ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ARDIAN INFRASTRUCTURE, Ένωση προσώπων BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A., Ένωση προσώπων MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.ar.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, Ένωση προσώπων «UNION OF ENTITIES VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S.», Ένωση προσώπων VAUBAN – DIF – EGIS, Ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FS ARK HOLDCO S.a.r.l.

Κατά πόσο τώρα άλλοι εξωγενείς παράγοντες (π.χ. εκλογές ή άλλα ζητήματα) επηρεάσουν σε βάθος χρόνου τις εξελίξεις και τα χρονοδιαγράμματα, είτε για την Αττική Οδό, είτε για άλλα assets, αυτό θα φανεί στην πορεία.

Πάντως, στο ΤΑΙΠΕΔ έχουν ψηλά στη λίστα της ατζέντας την περίπτωση των περιφερειακών λιμανιών της χώρας για λόγους που σχετίζονται (και) με την ανάδειξη της χώρας ως διεθνής εμπορευματικός – μεταφορικός κόμβος καθώς και για γεωπολιτικούς λόγους με τον CEO του Ταμείου, Δ. Πολίτη, να έχει αρκετές φορές αναφερθεί στη σημασία τους. Κατά πληροφορίες, αναμένονται εντός Ιουλίου, προς τα τέλη του μήνα, η υποβολή των δεσμευτικών προφορών για τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και της Αλεξανδρούπολης, κάτι που και προ ημερών σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου (το ΤΑΙΠΕΔ είναι θυγατρική του), Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, παρουσιάζοντας το Στρατηγικό Σχέδιο 2022 – 2024. Κατά πληροφορίες, μάλλον πρώτα θα έχουμε νεότερα για την Αλεξανδρούπολη και μετά για τον λιμένα Ηγουμενίτσας.

Δικαίωμα κατάθεσης δεσμευτικής προσφοράς για το 67% του λιμένα Αλεξανδρούπολης έχουν οι QUINTANA INFRASTRUCTURE & DEVELOPMENT, BLACK SUMMIT FINANCIAL GROUP – EUROPORTS – EFA GROUP – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, CAMERON S.A. – GOLDAIR CARGO AE – BOLLORE AFRICA LOGISTICS και ΟΛΘ, ενώ τον λιμένα Ηγουμενίτσας διεκδικούν οι ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, PORTEK INTERNATIONAL PRIVATE LTD, QUINTANA INFRASTRUCTURE & DEVELOPMENT, ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ARCHIRODON GROUP N.V.- ANEK & ΟΜΙΛΟΣ TRIDENT HELLAS, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRIMALDI EUROMED – MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε., ΟΛΘ.

Στο Ταμείο, παράλληλα, προωθούν διαδικασίες και διαγωνισμούς για την αξιοποίηση ακινήτων που βρίσκονται υπό την «ομπρέλα» του. Ανάμεσα σε αυτά, όπως έχει ήδη αποκαλύψει το insider.gr, η έκταση του πρώην εργοταξίου της Γέφυρας Ρίο-Αντίρριο με χρήσεις logistics (ήδη αναζητάει το Ταμείο σύμβουλο), η αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου Λουτρόπολης Καμένων Βούρλων (προκηρύχθηκε διαγωνισμός), ενώ στη «λίστα» είναι οι ιαματικές πηγές Θερμοπυλών και Υπάτης, η Ιαματική Πηγή & Κάμπινγκ Κονιαβίτη, όλα με μακροχρόνια μίσθωση. Να σημειωθεί ότι στο ΤΑΙΠΕΔ σχεδιάζουν επίσης να «βγάλουν από το συρτάρι» έναν ακόμα διαγωνισμό (που είχε «ναυαγήσει» προς 8-10 ετών), αυτόν για την αξιοποίηση του ακινήτου του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο. Πρόκειται για εκτός σχεδίου έκταση 1.000 στρεμμάτων περίπου (προς αξιοποίηση τα 590 στρέμματα) με αθλητικές και υποστηρικτικές κτηριακές εγκαταστάσεις και του Ολυμπιακού Κέντρου. Όπως σημειώνονταν στο αναθεωρημένο στρατηγικό πλάνο του Ταμείου που αποκάλυψε προ διμήνου το insider.gr, προβλέπονταν η αξιολόγηση επενδυτικού ενδιαφέροντος και δυνατότητας διενέργειας διαγωνισμού, χωρίς να αποκλείεται η εκμετάλλευσή του με επίκεντρο τον… ιππικό αθλητισμό.

Πάντως, προσεχώς θα πρέπει να περιμένουμε και νέες διεργασίες - εξελίξεις και στο μέτωπο του PPF, της Μονάδας Ωρίμασης Έργων του Ταμείου, υπό τον Π. Σταμπουλίδη, που ήδη προωθεί διαγωνισμούς και διαδικασίες (σύμβουλοι κ.α.). Η αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου (Θεσσαλονίκη) που ανήκει στη ΓΑΙΑΟΣΕ και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης, η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ (στέγαστρο Καλατράβα κ.α.) όπου κατά πληροφορίες ήδη έχει «βγει» ανάδοχος μελετητής είναι από τα projects που είναι ώριμα, αν και ως γνωστόν, όπως επίσης έχει αναφέρει και παλιότερα το insider.gr, στη μονάδα έχουν περάσει έργα πολλών δις ευρώ (από την έκταση της Εκκλησίας στο Σχιστό έως το αεροδρόμιο Καζαντζάκης στην Κρήτη και άλλα projects).