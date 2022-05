ΤτΕ: Διαδικτυακή ημερίδα για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

Κεντρικό θέμα της ημερίδας ήταν η χρηματοδότηση της απαιτούμενης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ένα ζήτημα πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος διοργάνωσε σήμερα, Τρίτη 24 Μαΐου 2022, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Η Χρηματοδότηση της προσαρμογής στην Ελλάδα: Σύγχρονες προκλήσεις και ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού τομέα» («Adaptation Finance in Greece: Current challenges and the role of the financial sector»).

Κεντρικό θέμα της ημερίδας ήταν η χρηματοδότηση της απαιτούμενης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ένα ζήτημα πιο επίκαιρο από ποτέ, που επιτάσσει την ανάγκη προετοιμασίας για τις επιπτώσεις της και τις μεταβολές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των απαραίτητων πολιτικών και δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή απαιτούν πόρους και χρηματοδότηση από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών, σχετικά με τη χρηματοδότηση της προσαρμογής, μεταξύ παραγόντων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και οργανισμών που ασχολούνται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και ο εντοπισμός των τρεχουσών προκλήσεων και η ανάδειξη πιθανών ευκαιριών για την ενίσχυση της σχετικής χρηματοδότησης.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, κατά την έναρξη της ημερίδας τόνισε: «παρόλο που πρωταρχικό ρόλο στη δράση για το κλίμα έχουν οι κυβερνήσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, συμβάλλει στην προσπάθεια να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών και στην ενίσχυση, μέσω της προσαρμογής, της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Στυλιανίδης σημείωσε: «την ανάγκη για συνεργασία και ανάπτυξη συνεργιών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο» και πως «για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση που ως βασικό πυλώνα θα έχει το τρίπτυχο: πρόληψη, ετοιμότητα και ανθεκτικότητα».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι:

• Θεοδώρα Αντωνακάκη - Διευθύντρια Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας, Τράπεζα της Ελλάδος

• Πέτρος Βαρελίδης - Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

• Γιώργος Πρωτόπαπας - Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου

• Χρήστος Ζερεφός - Γενικός Γραμματέας, Ακαδημία Αθηνών, Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή

• Χαρούλα Απαλαγάκη - Ελληνική Ένωση Τραπεζών

• Ερρίκος Μοάτσος - Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

• Maya Hennerkes - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

• Ιωάννης Καλτσάς - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

• Svetoslav Danchev - Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

• Olivier Vardakoulias - Δίκτυο Δράσης για το Κλίμα (Climate Action Network)

• Michael Mullan - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

• David Style - Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής (Climate Change Committee - UK)

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «LIFE-IP AdaptInGR - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life.