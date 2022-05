ΑΒΑΞ – ΤΕΡΝΑ ολοκληρώνουν το IRC project «City of Dreams Mediterannean» των 270 εκατ. ευρώ στην Κύπρο

Μέσα στο προσεχές διάστημα ολοκληρώνεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα με καζίνο στη Λεμεσό, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί το ξενοδοχειακό συγκρότημα με καζίνο «CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN», ύψους περίπου 270 εκατ. ευρώ, το πολυθεματικό θέρετρο στην Κύπρο, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την κατασκευή του οποίου φέρνουν εις πέρας, ως γνωστόν, δύο ελληνικών συμφερόντων κατασκευαστικοί όμιλοι, οι ΑΒΑΞ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τεχνικό αντικείμενο είναι προχωρημένο, ενώ εξελίσσονται διάφορες εργασίες εντός κι εκτός κτηρίων, όπως και στον περιβάλλοντα χώρο, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα το project να είναι έτοιμο. Πάντως, το City of Dreams Mediterranean, τo πρώτο πολυθεματικό θέρετρο της Κύπρου εκτιμάται ότι θα ανοίξει τις πόρτες του το δεύτερο μισό του 2022 και μάλλον προς τα τέλη του έτους.

Πρόκειται για ένα από τα λίγα μόλις Integrated Resort Casino που σχεδιάζονται στην Ευρώπη, ένα εκ των οποίων σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού (project της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εντός της μεγάλης ανάπτυξης της Lamda Development στην έκταση). Το θέρετρο θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αξιοθέατων και επιλογών ψυχαγωγίας πέραν του παιγνίου, καθιστώντας το City of Dreams Mediterranean έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό. Το πρωτοποριακό έργο, αναμένεται να προσελκύσει στην Κύπρο εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες ετησίως επιπλέον (υπάρχουν εκτιμήσεις για επιπλέον 300 χιλ. τουρίστες τον χρόνο λόγω του project). Μετά το δεύτερο έτος λειτουργίας του, το πολυθεματικό καζίνο-θέρετρο αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στην κυπριακή οικονομία.

Οι ΑΒΑΞ και ΤΕΡΝΑ προ ολίγων ετών ανακοίνωναν ότι υπέγραψαν σύμβαση με την Κινεζικών συμφερόντων εταιρεία «ICR CYPRUS RESORT DEVELOPMENT CO LIMITED» για την κατασκευή του συγκροτήματος ξενοδοχείου και καζίνο «City of Dreams Mediterranean» στη Λεμεσό της Κύπρου. Τα ποσοστά συμμετοχής στην κατασκευή για τις ΑΒΑΞ και ΤΕΡΝΑ είναι 60% - 40% αντίστοιχα. Το City of Dreams Mediterranean θα κατασκευαστεί στη δυτική Λεμεσό σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα αειφορίας, ώστε να προσαρμοστεί αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον.

Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή μεγάλου ξενοδοχειακού θέρετρου και καζίνο συνολικής δομημένης έκτασης περίπου 96.000 τ.μ. Συγκεκριμένα, το συγκρότημα θα αποτελείται από πολυώροφο ξενοδοχείο δυναμικότητας περίπου 500 δωματίων, καζίνο, εστιατόρια, χώρους εμπορικών χρήσεων, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, spa, εκθεσιακό χώρο, καθώς και πλήθος άλλων κύριων και βοηθητικών χώρων, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πρασίνου μεγάλης έκτασης. Θα προσφέρει πέραν των 100 τραπεζιών και 1000 παιγνιομηχανών τελευταίας τεχνολογίας. Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 270 εκατομμύρια ευρώ.

Το project περιλαμβάνει: