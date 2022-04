Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέβαλε επιχειρηματικά deals αξίας 45 δισ. δολαρίων

IPO, ομόλογα ή δάνεια και εξαγορές «φρέναραν» λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας στις χρηματαγορές.

Τουλάχιστον εκατό εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν καθυστερήσει ή έχουν ακυρώσει χρηματοδοτικές συμφωνίες αξίας άνω των 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την στιγμή της εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, αυτές περιλαμβάνουν αρχικές δημόσιες προσφορές, ομόλογα ή δάνεια και εξαγορές. Οι συμφωνίες στις αμερικανικές αγορές μετοχών επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια αστάθεια το πρώτο τρίμηνο, καθώς μια σειρά εταιρειών ανέβαλαν τις εισαγωγές τους στο χρηματιστήριο, ενώ οι ιαπωνικές και ευρωπαϊκές αγορές χτυπήθηκαν επίσης από ανάλογες καθυστερήσεις.

Χτυπήθηκαν περισσότερο

Οι αμερικανικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των παγκόσμιων εταιρειών που καθυστερούν τα οικονομικά τους σχέδια, ύστερα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτή η διαταραχή έρχεται καθώς η πολεμική σύγκρουση συντάραξε τις χρηματαγορές, μείωσε κατακόρυφα την όρεξη των επενδυτών για ρίσκα, την ώρα που αυξήθηκε η αβεβαιότητα για την ανάπτυξη, που έρχονται αυξήσεις των επιτοκίων και είναι έντονα τα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού . Οι ακύρωση αυτών των συμφωνιών σημαίνει ότι η «γιορτή» των προμηθειών που βίωσαν οι τραπεζίτες πέρυσι, φέτος μπορεί να μετατραπεί σε «λιμό».

«Οι ασταθείς αγορές σημαίνουν ότι ήταν πιο δύσκολο να εκτελεστούν οι συμφωνίες», δήλωσε ο Μάρκο Μπαλντίνι, επικεφαλής του τμήματος ομολόγων EMEA της Barclays. Οι πωλήσεις ομολόγων υψηλής διαβάθμισης μειώθηκαν κατακόρυφα καθώς εξελισσόταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά σε ένα πολλά υποσχόμενο σημάδι «οι όγκοι έχουν αυξηθεί σημαντικά καθώς πλησιάζουμε προς το Πάσχα», είπε.

Κακό timing

Περίπου 50 εταιρείες έχουν εγκαταλείψει τα σχέδια τους για αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) από τα τέλη Φεβρουαρίου, εκ των οποίων σχεδόν οι 30 ήταν καταχωρημένες στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Bioxytran Inc., Crown Equity Holdings Inc. και Sagimet Biosciences Inc. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η συνολική αξία των IPO που έχουν αναβληθεί, καθώς τα περισσότερα μεγέθη συναλλαγών δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Οι πιο σημαντικές καθυστερήσεις με τα ποσά να έχουν αποκαλυφθεί, προήλθαν από την Ασία και την Ευρώπη. Η Olam International Ltd. ανέβαλε την IPO της μονάδας τροφίμων της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η οποία εκτιμήθηκε ότι θα απέφερε στην επιχείρηση γύρω στα 13 δισεκατομμύρια λίρες (17,1 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ ο κινεζικός όμιλος Dalian Wanda Group Co. ανέστειλε μια προγραμματισμένη δημόσια εγγραφή στο Χονγκ Κονγκ, που στόχευε να συγκεντρώσει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Πολλά σχέδια για νέες δημόσιες προσφορές είναι πιθανό να παραμείνουν στο ράφι, μέχρι να επιστρέψει μια πιο ήρεμη κατάσταση», δήλωσε η Susannah Streeter, ανώτερη αναλυτής επενδύσεων και αγορών στην Hargreaves Lansdown Plc. «To timing είναι το παν για μια δημόσια εγγραφή», πρόσθεσε.