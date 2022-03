Η εταιρεία Βίκος «στην κορυφή του Χελμού», στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

H Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. (Βίκος Α.Ε.) ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ως χορηγός και εμπορικός συνεργάτης, δίνοντας στη φετινή χιονοδρομική σεζόν τις γεύσεις και τα χρώματα της Βίκος Α.Ε.

Οι καταβάσεις στις 13 πίστες γίνονται με μεγαλύτερη δύναμη, αλλά και πιο fun, καθώς η εταιρεία Βίκος συνοδεύει τους σκιέρς και τους επισκέπτες του χιονοδρομικού σε κάθε στιγμή απόλαυσης των χειμερινών αθλημάτων, διασκέδασης, αλλά και χαλάρωσης, σε ένα από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της χώρας.

Από την κορυφή των 2.355 μέτρων, τους 8 αναβατήρες και την διαστρωμένη χιονοδρομία των 25 χιλιομέτρων, έως τους εσωτερικούς χώρους του χιονοδρομικού, το chalet και την καντίνα, η Βίκος Α.Ε. δίνει το «παρών», διαθέτοντας όλη τη γκάμα των προϊόντων του, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά Βίκος, αλλά και το Cool- Tea Βίκος

Το Σάββατο 26 Μαρτίου, η εταιρεία Βίκος δίνει όμως και το μουσικό ρυθμό, καθώς διοργανώνει, μαζί με το χιονοδρομικό, το πρώτο music session "Βίκος Below Zero", με τον κορυφαίο DJ Junior Pappa στα decks. Το tech house party, ξεκινά στη μια το μεσημέρι, εμπνέεται από τη Βίκος Cola και δίνει το σύνθημα “keep on dancing below zero”.