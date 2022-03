Grivalia: Πώς προχωρούν τα τουριστικά projects σε Αθηναϊκή Ριβιέρα (Γλυφάδα), Θεσσαλονίκη, Πάρο, Μύκονο

Στον διπλασιασμό του χαρτοφυλακίου των τουριστικών ακινήτων της σε άνω των 800 εκατ. ευρώ, από 400 εκατ. ευρώ στην παρούσα φάση, στοχεύει Grivalia Hospitality, όταν ολοκληρωθούν οι επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως άλλωστε αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του γκρουπ, η Grivalia Management, μέσω της Grivalia Hospitality, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου ξενοδοχειακών έργων, διαφορετικών μεγεθών και κατηγοριών, που αναμένεται να ξεπεράσει σε αξία τα 800 εκατ. ευρώ (και περίπου δυναμικότητας 600 «κλειδιών» και συνολικής επιφάνειας κοντά στα 100 χιλ. τ.μ.).

Για τα έργα της εταιρείας μίλησε στα μέσα της εβδομάδας στο 5ο συνέδριο Prodexpo North για την αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης η κα. Ναταλία Στράφτη, managing partner operations της Grivalia, κάνοντας μάλιστα ειδική μνεία στο ξενοδοχειακό project «On Residence» στη συμπρωτεύουσα για την αναβίωση του εμβληματικού «Όλυμπος Νάουσα» και τη μετατροπή του σε πεντάστερη μονάδα (θα διαθέτει 60 πολυτελή δωμάτια, εκ των οποίων 8 σουίτες, του οποίου τη διαχείριση θα αναλάβει ο όμιλος TOR Hotel) με το ιστορικό εστιατόριο στο ισόγειο. Το ξενοδοχείο ανοίγει στο αμέσως επόμενο διάστημα, στις αρχές Απριλίου, με θέα στον Θερμαϊκό, με το ύψος της επένδυσης να φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ. Από το βήμα του συνεδρίου της Prodexpo η κ. Ναταλία Στράφτη, managing partner operations της Grivalia Management, ανέφερε για το project ότι φιλοδοξεί να επαναφέρει μέρος της παλιάς αίγλης και να επαναπροσδιορίσει τον τουρισμό πολυτελείας στην πόλη. Το ακίνητο που μέχρι το 1994 φιλοξενούσε στο ισόγειό του το φημισμένο εστιατόριο «Ολυμπος-Νάουσα» κατασκευάστηκε το 1926, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ζακ Μοσσέ. Βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο διάσημο «Μεντιτερανέ», το πρώτο ξενοδοχείο της οικογένειας Τορνιβούκα, που κατεδαφίστηκε μετά τους σεισμούς του 1978.

Ωστόσο, ως γνωστόν, η εταιρεία προωθεί και το μεγάλο ξενοδοχειακό πόλο στα Αστέρια της Γλυφάδας και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, το «One & Only Aesthesis», με στόχο την αναβίωση ενός ιστορικού και εμβληματικού χώρου, με τη δημιουργία πεντάστερου τουρισμού πολυτελούς προϊόντος, με το project να εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του 2023. Το One & Only Aesthesis θα έχει 127 κλειδιά (σουίτες, βίλες και δωμάτια), με ιδιωτικές πισίνες spa, με εξατομικευμένα προγράμματα και πρωτοποριακές θεραπείες ευεξίας, beach club, kids club, γυμναστήριο και πολλές ακόμα υποδομές.

Όπως ανέφερε η κυρία Στράφτη για το One & Only Αesthesis, το έργο είναι στο τελικό στάδιο της ανάπτυξης και μάλλον θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2023. Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός για το έργο που θα περιλαμβάνει 115 πολυτελή δωμάτια, 14 τουριστικές κατοικίες, 12 σουίτες, κ.λπ. αναμένεται να φτάσει ή και να υπερβεί τα 110 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, στις αρχές του χρόνου το CNN σε σχετικό του θέμα συμπεριέλαβε και ένα ελληνικό ξενοδοχείο ανάμεσα σε αυτά (τα 22) που πρέπει κάποιος αν επισκεφτεί προσεχώς και αυτό ήταν το «One & Only Aesthesis». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «το One & Only Aesthesis προσφέρει στους ταξιδιώτες τα καλύτερα και των δύο κόσμων: βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πολυσύχναστη Αθήνα και εμβληματικές τοποθεσίες όπως η Ακρόπολη, ενώ εμπνέει την αρμονία και την γαλήνη ενός παραθαλάσσιου προορισμού. Στην πραγματικότητα, κρυμμένο μέσα σε 14 στρέμματα καταπράσινου παράκτιου δάσους, το θέρετρο φαντάζει σαν να βρίσκεσαι στο δικό σου ιδιωτικό νησί. Τα 127 δωμάτιά του αποτίουν φόρο τιμής στο design του μεσαίωνα με ψηλά ταβάνια και απαλούς τόνους, και το καθένα με εντυπωσιακή θέα στο Αιγαίο Πέλαγος». Τα δωμάτια αναμένεται να έχουν ιδιωτικές πισίνες, ιδανικές για ζευγάρια ή οικογένειες, Chenot Spa, με εξατομικευμένα προγράμματα και θεραπείες ευεξίας, όπως και beach club, kids club, γυμναστήριο και άλλες υποδομές για χαλάρωση αλλά και δραστηριότητα. Το One & Only που θα ανοίξει στην Γλυφάδα είναι μία σύμπραξη της Grivalia Hospitality με την Kerzer και αποτελεί την δεύτερη είσοδο του σήματος στην χώρα μας καθώς προσεχώς αναμένεται να λειτουργήσει το One & Only Kea Island στην Τζια κυρίως με κατοικίες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες για πώληση.

Το υψηλόβαθμο στέλεχος της Grivalia Management έκανε αναφορά και στο τουριστικό project της Μυκόνου, ύψους 60 εκατ. ευρώ κοντά στο Καλό Λιβάδι και σε έκταση 100 στρεμμάτων, στο οποίο έχει βάλει «στοπ» το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τη Grivalia να εξετάζει εκ νέου τη στρατηγική αυτή επένδυση προκειμένου να μπει ξανά σε τροχιά υλοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι αφορά στην επένδυση για κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου 340 κλινών. Η επένδυση με την ονομασία «Project Blue» έχει ενταχθεί στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων αλλά το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Βάσει των αρχικών σεναρίων, η δυναμικότητα του νέου ξενοδοχείου θα ήταν 150 δωμάτια/340 κλίνες (που θα αποτελούνται από 100 δωμάτια επισκεπτών 25-59 τ.μ., 1 τουριστική έπαυλη 276 τ.μ., 4 προεδρικές σουίτες περίπου 170 τ.μ. η καθεμία, 4 βίλες 250-300 τ.μ., 41 σουίτες 60-77 τ.μ.), θα είχε χώρους spa κ.α.

Όπως σημείωσε η κα. Στράφτη, συνολικά η Grivalia Hospoitality διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο 6 premium τουριστικών assets αξίας 400 εκατ. ευρώ (νούμερο που όπως είπαμε θα υπερδιπλασιαστεί με την ολοκλήρωση των επενδύσεων που είναι αυτή την στιγμή σε εξέλιξη), ανάμεσα στα οποία είναι και το boutique ξενοδοχειακό project 38 «κλειδιών» στην Πάρο, σε καλή τοποθεσία, στην είσοδο της Νάουσας, στο οποίο οι εργασίες προχωρούν με έντονο ρυθμό. Πρόκειται για επένδυση ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων που αφορά στην ανακατασκευή του ξενοδοχείου Piperi, με θέα τη θάλασσα, ενώ θα λειτουργεί all day restaurant και beach club. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε έκταση 6,1 στρεμμάτων στην περιοχή Νάουσα της Πάρου. Μετά την ανακαίνιση και επέκταση της δυναμικότητάς του, το νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων θα διαθέτει 38 δωμάτια και σουίτες. Θα περιλαμβάνει περιοχές εστίασης καθώς και εμπορικά καταστήματα, γυμναστήριο και spa. Το σχεδιασμό του ξενοδοχείου της Grivalia Hospitality υπογράφει η Tense Architecture Network.

Να αναφέρουμε επίσης ότι την Τετάρτη γνωστοποιήθηκε ότι η Eurobank μείωσε το ποσοστό της στη Grivalia Hospitality, από το 25% στο 19,9%, με το 5,1% να περνά σε Εurolife, M&G και Grivalia Management έναντι 15,9 εκατομμυρίων. Οι Eurolife, M&G και Grivalia Management απέκτησαεη κάθε μία από 1,7% της Grivalia Hospitality, καταβάλλοντας τίμημα 5,29 εκατ. ευρώ εκάστη.

Γενικότερα για την πορεία του τουρισμού φέτος, η ίδια ανέφερε ότι το 2022 ξεκίνησε με αισιοδοξία και υπήρχε η γενικότερη αίσθηση ότι η σεζόν θα ξεκινούσε με λιγότερη ανασφάλεια, κάτι που ανέτρεψαν οι τελευταίες, τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Ωστόσο, «η ζήτηση για τον ελληνικό τουρισμό είναι πολύ ισχυρή», σημείωσε η κα. Στράφτη.