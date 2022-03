Airnb: Κλείνει η πλατφόρμα σε Ρωσία και Λευκορωσία

Τη δραστηριότητά της στην Ρωσία και τη Λευκορωσία αναστέλλει η πλατφόρμα Airbnb.

O Brian Chesky, CEO και συνιδρυτής της εταιρείας, ανακοίνωσε την κίνηση αργά την Πέμπτη, καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να μποϊκοτάρουν τη Ρωσία σαν αποτέλεσμα της εισβολής στην Ουκρανία.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus

