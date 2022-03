Γ. Γκάνος (Alpha Real Estate): Yπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου στην αγορά ακινήτων

Την οπτική του σχετικά με τις τάσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά ακινήτων για τις τράπεζες παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της Alpha Real Estate Management and Investments Γιάννης Γκάνος, από το βήμα του Fin Forum 2022 που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με τίτλο “Transformation, M&A’s and new business opportunities”.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, ο κ. Γκάνος συμμετείχε στη θεματική “Τράπεζες και Real Estate: Από τα στεγαστικά δάνεια στα REO’s και τις νέες επενδύσεις” και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον τομέα αξιοποίησης ακινήτων. Αναλύοντας τις τάσεις της κτηματαγοράς, σημείωσε ότι αυτές εμφανίζονται θετικές:

«Η αγορά ακινήτων εισήλθε τα τελευταία χρόνια σε τροχιά ανάπτυξης μετά από μία δεκαετή περίοδο σημαντικής συρρίκνωσης τόσο σε επίπεδο δραστηριότητας όσο και σε επίπεδο τιμών και αξιών. Η ζήτηση, τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές και τελικούς χρήστες ενισχύθηκε σημαντικά και η συνολική ρευστότητα στην αγορά βαίνει αυξανόμενη». Ο κ. Γκάνος πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών και η πτώση των αποδόσεων αποτελούν ενδείξεις ότι η αγορά ακινήτων παραμένει αρκετά ανταγωνιστική, τονίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου, δεδομένης της πιστωτικής επέκτασης, της αύξησης των στεγαστικών δανείων και της ρευστότητας.

Όσον αφορά στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο κ. Γκάνος αναφέρθηκε σε 3 άξονες: στην αύξηση του όγκου συναλλαγών ιδιόκτητων ακινήτων (Real Estate Owned - REO), στην εξυγίανση ισολογισμών από τα non-core assets και στις αυξημένες αποδόσεις που μπορούν σήμερα να προκύψουν από την εκμετάλλευση ακινήτων.

Ως προς τις πρωτοβουλίες που οι τράπεζες ενδείκνυται να αναλάβουν αναφορικά με την αξιοποίηση των ακινήτων, ο κ. Γκάνος αναφέρθηκε στον εξορθολογισμό χαρτοφυλακίων ακινήτων μέσω αύξησης των πωλήσεων ιδιόκτητων ακινήτων (REO). Επιπλέον, επεσήμανε την ήδη παρατηρούμενη επιτάχυνση συναλλαγών πώλησης σημαντικών χαρτοφυλακίων, όπως επιβεβαιώθηκε με αντίστοιχες κινήσεις της Alpha Bank.

Σε ερώτημα του συντονιστή του πάνελ, δημοσιογράφου Λεωνίδα Στεργίου σχετικά με τη θεσμική αλλαγή στο leasing που καλύπτει πλέον και την αγορά κατοικίας από φυσικά πρόσωπα, ο Γενικός Διευθυντής της Alpha Real Estate Management and Investments σημείωσε ότι «οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν φέρνει επιπλέον ρευστότητα στην αγορά και παρέχει περισσότερες επιλογές είναι πολύ βοηθητικό για τον κλάδο του real estate», τονίζοντας ότι «οι καταναλωτές δείχνουν πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν κάποιο χρηματοοικονομικό εργαλείο για την αγορά σπιτιού, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης».

Επίσης, ο κ. Γκάνος αναφέρθηκε και στο Project Skyline της Alpha Bank που «προβλέπει τη δημιουργία επενδυτικής πλατφόρμας ακινήτων, με σκοπό την προσέλκυση στρατηγικού εταίρου για την αξιοποίηση επενδύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων και περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας άνω των Eυρώ 500 εκατ., στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής του Ομίλου Alpha Bank για την καλύτερη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει».