Trastor: Η «ακτινογραφία» του χαρτοφυλακίου ακινήτων των 320 εκατ. ευρώ

Στα 324,9 εκατ. ευρώ «σκαρφάλωσε» η συνολική αξία αποτίμησης των 59 επενδυτικών ακινήτων του ομίλου Trastor στις 31/12/2021, έναντι χαρτοφυλακίου 301,6 εκ. ευρώ (65 ακινήτων) που κατείχε η Ανώνυμη Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) στο τέλος της αμέσως προηγούμενης χρονιάς (2020).

Σύμφωνα με την ετήσια Κατάσταση Επενδύσεων (31.12.2021) που δημοσιοποίησε χτες η εισηγμένη, στο χαρτοφυλάκιό της βρίσκονται οικόπεδα συνολικής επιφάνειας άνω των 143,6 χιλ. τ.μ. και κτήρια συνολικής έκτασης περίπου 190 χιλ. τ.μ., ενώ συνυπολογίζοντας και τη συμμετοχή (επένδυση) σε μετοχές εταιρειών που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα, προστίθενται επιπλέον 90 χιλ. τ.μ. σε οικόπεδα και 30 χιλ. τ.μ. σε κτήρια.

Στο χαρτοφυλάκιό της υπάρχουν δεκάδες κτήρια γραφείων (στη Συγγρού με αποτίμηση άνω των 15 εκατ. ευρώ, πολλά στο Μαρούσι αλλά και γενικότερα στην Αττική, σε Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, το γνωστό επταώροφο κτίριο γραφείων και χώρων υπόγειας στάθμευσης στη Μιχαλακοπούλου 184 & Ραψάνης με αποτίμηση άνω των 17 εκατ. ευρώ, το επταώροφο κτίριο γραφείων και χώρων υπογείου Βασιλίσσης Σοφίας 94 με αποτίμηση 22 εκατ. ευρώ, το τετραώροφο κτίριο γραφείων και χώρων υπόγειας στάθμευσης στην Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16 που αποτιμάται στα 28 εκατ. ευρώ κ.λπ.), και χώρων καταστημάτων (Μαρούσι, Αθήνα, Γλυφάδα κ.α.), οικόπεδα με κτίσματα (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων), ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων στο εμπορικό κέντρο «Αίθριο» (Μαρούσι), το Εμπορικό & Ψυχαγωγικό Κέντρο Kosmopolis Center (Kosmopolis Park - Κομοτηνή), αποθήκες κ.α.

Ανάμεσα στους ενεργούς (31/12/2021) βασικούς μισθωτές της Trastor βρίσκονται τραπεζικά ιδρύματα (π.χ. Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank), ΟΤΕ Α.Ε., COSMOTE, HSBC FRANCE PLC, NRG SUPPLY AND TRADING A.E, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., AKTΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΜΠΡΙΣΤΟΛ-ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥΙΜΠ Α.Ε., MΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε., HOLMES PLACE, EAST MED BV, ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε., OCEANOS SHIPPING ENTERPRISES LTD, CΟCKETT MARINE OIL HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε, CITYZEN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.Ε., τα Ελληνικά Καύσιμα, SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., ALANTRA CORPORATE Α.Ε., OLIVER WYMAN LTD, HF HELLENIC FINANCE ΜΟΝΟΠ. Α.Ε., ΔΙΑΦΑΝΟ Α.Ε., PROCTER & GAMBLE HELLAS LTD, DECA A.E.Δ.Ο.Ε., REGENCY ENTERTAINMENT Α.Ε., ALSTOM TRANSPORT ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ZEGNA ATTICA ΜΟΝ. Α.Ε., ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε., FOLLI FOLLIE A.E.B.E., HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε., ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. κ.α.

Η Trastor μέσα στο 2021 υλοποίησε 3 νέες επενδύσεις σε ακίνητα (γραφειακοί χώροι, logistics και οικόπεδο), ενώ προχώρησε στην πώληση 10 ακινήτων (7 πρατηρίων υγρών καυσίμων και 3 καταστημάτων και γραφειακών χώρων). Έτσι, την 31.12.2021, το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 56 ακίνητα με αξία αποτίμησης 304,5 εκ. ευρώ. Επίσης, εντός του 2021, η Εταιρεία επένδυσε ποσό ύψους 2,8 εκ. ευρώ για την απόκτηση του 100% των μετοχών ανώνυμης εταιρείας, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο (logistics), με αξία αποτίμησης 3 εκ. ευρώ κατά την 31.12.2021 και μία εκ των θυγατρικών της επένδυσε σε οικόπεδο με αξία αποτίμησης 1 εκ. ευρώ κατά την 31.12.2021, για την ανέγερση επαγγελματικών αποθηκών, σύγχρονων προδιαγραφών. Ως εκ τούτου, την 31.12.2021, η συνολική αξία αποτίμησης των 59 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (Εταιρείας και θυγατρικών της) ανερχόταν στα 324,9 εκ. ευρώ, έναντι 301,6 εκ. ευρώ των 65 ακινήτων, κατά την 31.12.2020.

Από την αναπροσαρμογή των ανωτέρω επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου σε εύλογες αξίες, την 31.12.2021, προέκυψαν κέρδη ύψους 16,9 εκ. ευρώ. Επίσης, η Trastor ΑΕΕΑΠ στο τέλος του 2021 εμφάνιζε σύνολο διαθεσίμων 23,35 εκατ. ευρώ (καταθέσεις όψεως 15,5 εκατ. ευρώ) που αποτελούν το 6,65% επί του συνολικού ενεργητικού,

Σημειώνεται ότι μέσα στο 2022 ήδη η εισηγμένη έχει προχωρήσει σε νέες κινήσεις. Μεταξύ αυτών, ολοκλήρωσε απόκτηση οικοπέδου εμβαδού 1.023,14 τ.μ επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτίριο γραφείων, ολικής επιφανείας 2.165,86 τ.μ, το οποίο βρίσκεται στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου (συνολικό ποσό για την απόκτηση του οικοπέδου ανήλθε σε €2.351.000), προχώρησε στην πώληση εμπορικού καταστήματος ιδιοκτησίας στο Περιστέρι, έναντι συνολικού τιμήματος €280.000, ενώ υπενθυμίζεται ότι στην εκπνοή του 2021 απέκτησε την πλήρη κυριότητα του κτιρίου Kronos Business Centre που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 49 στο Μαρούσι Αττικής (αγόρασε ποσοστό 20% εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος κυριότητας του κτιρίου έναντι 2,35 εκατ. ευρώ, ενώ κατείχε ήδη το 80% του τριώροφου κτηρίου γραφείων, συνολικής επιφάνειας 4.736,78 τ.μ.).

Να σημειωθεί ότι η Trastor προωθεί και σημαντικές επενδύσεις στον τομέα logistics στον Ασπρόπυργο. Χτες, ανακοίνωσε μάλιστα την υπογραφή σύμβασης κατασκευής από την 100% θυγατρική της εταιρεία ΔΩΡΙΔΑ ΑΕ για την προσθήκη νέου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής ξηρών και ψυκτικών εγκαταστάσεων συνολικής επιφανείας 6.800 τ.μ. περίπου, σε ιδιόκτητη έκτασή της με ήδη υφιστάμενα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ανωτέρω κατασκευής, η ΔΩΡΙΔΑ ΑΕ θα είναι ιδιοκτήτης ενός μοναδικού και σύγχρονου συμπλέγματος αποθηκών 3PL, συνολικής επιφάνειας 31.900 τ.μ. στην πιο προνομιακή περιοχή της διαμετακομιστικής ζώνης της Δυτικής Αττικής.

Πάντως, το πλέον… hot θέμα μέχρι στιγμής (για το 2022) που σχετίζεται με την Trastor ήταν η εξαγορά του 52,07% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ από την Τρ. Πειραιώς, το οποίο πούλησε η Varde Partners (η τράπεζα ήδη κατείχε το 44,7768%), ένα deal 98 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου η τράπεζα απέκτησε σχεδόν εξ ολοκλήρου χαρτοφυλάκιο άνω των 320 εκατ. ευρώ.