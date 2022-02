METRO ΑΕΒΕ: «Energy Efficient Company of the Year» και 16 βραβεία στα Energy Mastering Awards 2022

Με 16 σημαντικά βραβεία διακρίθηκε η METRO (My market, METRO Cash & Carry) στην τελετή απονομής των Energy Mastering Awards 2022, λαμβάνοντας τον τίτλο «Energy Efficient Company of the Year».

Η διοργάνωση βραβεύει τις καλές πρακτικές ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης και αειφορίας των εταιρειών και οργανισμών που διαχειρίζονται ενέργεια ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης!

Οι διακρίσεις αυτές έρχονται ως επιστέγασμα της σκληρής και εποικοδομητικής ομαδικής δουλειάς, καθώς και της αδιαπραγμάτευτης και μακροχρόνιας δέσμευσης της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος, θέτοντας στο επίκεντρο των δράσεων της, τη μείωση της ενεργειακής δαπάνης και την εξοικονόμηση πόρων και λειτουργικών δαπανών.

Αναλυτικά τα βραβεία και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκε η εταιρεία.

WINNER – ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / RETAIL AND SUPERMARKETS»

• Εταιρικός Ενεργειακός Σχεδιασμός METRO - Δράσεις και Αποτελέσματα

GOLD:

• Βελτίωση ενεργειακού αποτυπώματος μέσα από δράσεις αναβάθμισης φωτισμού

• Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης ΗΜ Εγκαταστάσεων στα Καταστήματα

• Επιτυχής επαναπιστοποίηση ISO 50001:2018 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

• Υλικά αλλαγής φάσης (PCM) - Μια καινοτόμα εφαρμογή σε ψυγεία supermarket

• Πρακτικές Αξιοποίησης Καθαρής Ενέργειας και Μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος

• Ψηφιακές εφαρμογές συντονισμού υπηρεσιών συντήρησης, αποκατάστασης & βελτιστοποίησης εξοπλισμού εγκαταστάσεων

• Δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών και του στόλου βαρέων οχημάτων

• Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου για ψύξη - θέρμανση και αύξηση βαθμού απόδοσης ψυκτικής εγκατάστασης καταστημάτων

• Το καινοτόμο ενεργειακό οικοσύστημα

SILVER:

• Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης ΗΜ Εγκαταστάσεων στα Καταστήματα

• Καταγραφή και εποπτεία ενεργειακών καταναλώσεων καταστημάτων - Ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης και βελτιστοποίησης

• Βιομηχανική εγκατάσταση ψύξης του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής Γέφυρας – Το αύριο στον τομέα της βιομηχανική ψύξης

• Βιώσιμες «συνήθειες» μέσω δράσεων

• Πρωτοπόρες δράσεις - Δυναμικός συνδυασμός καινοτομίας και ενεργειακού οφέλους

BRONZE:

• Εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών στα πλαίσια της βελτιστοποίησης λειτουργίας και μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας εγκαταστάσεων

Πιστή στη στόχευσή της προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, η METRO είναι η μόνη ελληνική εταιρεία λιανεμπορίου που έχει πιστοποιηθεί με το υψηλών απαιτήσεων διεθνές πρότυπο διαχείρισης ενέργειας ISO 50001:2018. Από το 2014, έχει επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας που ξεπερνά το 30%. Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζει το έργο της με την ίδια δέσμευση προς όλη την κοινωνία και συγκαταλέγεται δίκαια στους ηγέτες της αγοράς σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την BOUSSIAS και η τελετή απονομής έλαβε χώρα την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 στο Radisson Blu Park Hotel.