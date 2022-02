Αποχωρεί από την Πειραιώς η Ελένη Βρεττού -Αναλαμβάνει Chief Strategy & IR Officer στην Lamda

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με την Ελένη Βρεττού ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Η κ. Βρεττού αναλαμβάνει πλέον Chief Strategy & IR Officer στην Lamda Development.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην Τράπεζα Πειραιώς η κ. Βρεττού κατείχε τη θέση της Ανώτερης Γενικής Διευθύντριας Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής.

«Η Ελένη Βρεττού, από τον Απρίλιο του 2019 που προσελήφθη στην Τράπεζα, στήριξε σημαντικά τη στρατηγική του Ομίλου στη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων και έργων, επιβεβαιώνοντας και ενισχύοντας την ηγετική θέση της Τράπεζας Πειραιώς στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις, τόσο στο σύνολο όσο και σε κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Ναυτιλία, οι Υποδομές, ο Τουρισμός κλπ.

Από τη θέση της, συνέβαλε στην εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας, καθώς και στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής της Πειραιώς στον τομέα του ESG, ενώ διεύρυνε σημαντικά τις παράπλευρες εργασίες τόσο στην επενδυτική όσο και τη συναλλακτική τραπεζική.

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ευχαριστεί θερμά την Ελένη Βρεττού για τις υπηρεσίες της και τη συνεισφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία για το μέλλον στην επαγγελματική της ζωή» καταλήγει η ανακοίνωση.

Διορίζεται Chief Strategy & IR Officer στην Lamda Development

Η Lamda Development ανακοινώνει τον διορισμό της Ελένης Βρεττού στη θέση της Chief Strategy & IR Officer στην Lamda Development, από την 01.05.2022. Σε ανακοίνωσή της, η εισηγμένη αναφέρει:

«Η Ελένη Βρεττού έχει πάνω απο 20 χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Έως σήμερα ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς ως Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, Chief of Corporate and Investment Banking. Προηγουμένως, είχε επιτελικές θέσεις στον πολυεθνικό όμιλο της HSBC στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει εργαστεί παλαιότερα και στους τομείς του Risk και M&A στην Αμερική. Έχει πτυχίο Bachelor of Science in Economics από το The Wharton School του University of Pennsylvania.

Η Ελένη Βρεττού διαθέτει τη διεθνή εμπειρία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον αναβαθμισμένο ρόλο του IR και της ευρύτερης στρατηγικής προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανομένες ανάγκες της Εταιρείας, και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση του έργου του Ελληνικού στην επενδυτική κοινότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε την Ελένη στην οικογένεια της Lamda Development και είμαστε βέβαιοι ότι η μεγάλη εμπειρία της θα ενισχύσει την ηγετική ομάδα της Εταιρείας».