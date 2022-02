Village Roadshow - Warner Bros: Στα δικαστήρια για την κυκλοφορία του Matrix Resurrections

Μήνυση κατά της Warner Bros κατέθεσε η Village Roadshow με φόντο την «υβριδική» κυκλοφορία της ταινίας «The Matrix Resurrections».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, όπως και όλες οι ταινίες του 2021 της Warner Bros, η τέταρτη ταινία του Matrix κυκλοφόρησε ταυτόχρονα στους κινηματογράφους και στην πλατφόρμα streaming ΗΒΟ Max. Κάτι που βρήκε αντίθετη την εταιρεία συμπαραγωγής της ταινίας, Village Roadshow, η οποία ισχυρίζεται ως η απόφαση «κατέστρεψε» τις πιθανότητες της ταινίας να γίνει εισπρακτική επιτυχία στο box office του Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, το Matrix Resurrections θεωρείται εμπορική αποτυχία, αφού με budget που εκτιμάται στα 190 εκατ. δολάρια έφερε μόλις 37 εκατ. δολάρια στην Αμερική και περίπου 160 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, ενώ οι τρεις πρώτες ταινίες συνολικά είχαν εισπράξεις 1,8 δισ. δολάρια.

Η ταινία είχε προγραμματιστεί, αρχικά, να κυκλοφορήσει στο σινεμά τον Απρίλιο του 2022, όμως «βγήκε» νωρίτερα, στο τέλος του 2021, με την Village Roadshows να κατηγορεί την WB πως η κίνηση αφορά την ενίσχυση των συνδρομών της πλατφόρμας πριν τη λήξη του έτους. Πριν από δύο εβδομάδες, η Warner Bros ανακοίνωσε πως το HBO Max πρόσθεσε περισσότερους από 5 εκατομμύρια συνδρομητές στις ΗΠΑ το 2021, καταγράφοντας άνοδο 35% σεσ διάστημα 24 μηνών.

«Άνισοι» συνεργάτες

Παράλληλα, στη μήνυση αναφέρεται ότι η Warner Bros αρνείται να αναγνωρίσει ως συνεργάτη τη Village Roadshow και σε άλλα κοινά Projects, όπως είναι η ταινία «Wonka», αφού δεν το θεωρεί πρίκουελ του «Charlie and the Chocolate Factory» αλλά ούτε και σε οτιδήποτε αφορά το «Edge of Tomorrow», αν και είχαν 50-50 δικαιώματα στις παραγωγές.

Η Village Roadshow έχει επενδύσει περισσότερα από 4,5 δισ. δολάρια στη συνεργασία, που έχει διαρκέσει πάνω από 20 χρόνια.