Η INTERAMERICAN διοργάνωσε το 2ο ψηφιακό Business Day

Στελέχη της Εταιρείας παρουσίασαν τις προκλήσεις του νέου εργασιακού περιβάλλοντος και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργαζομένους, καθώς και το υβριδικό μοντέλο εργασίας που ακολουθεί η INTERAMERICAN, ενώ μίλησαν και για τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται στον Όμιλο.

Την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, η INTERAMERICAN διοργάνωσε για 2η συνεχή φορά το ψηφιακό Business Day σε συνεργασία με το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες, φοιτητές, απόφοιτοι πανεπιστημίων, καθώς και νέοι επαγγελματίες ήρθαν σε επαφή με πέντε διατμηματικές ομάδες και περισσότερα από 30 στελέχη του Ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Γιάννης Καντώρος, CEO της INTERAMERICAN σε μία ανοικτή συνομιλία που είχε με τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε σε τρέχοντα θέματα, όπως τη διαχείριση της πανδημίας από την Εταιρεία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου και το νέο μοντέλο εργασίας. Μιλώντας για τη δική του εξέλιξη ανέφερε: «Το τοπίο έχει αλλάξει από τότε που ξεκίνησα την καριέρα μου, πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχει διοικητική πυραμίδα. Οι επιχειρήσεις οργανώνονται οριζόντια και λειτουργούν σε ομάδες, με πολλαπλές δεξιότητες. Σημασία, λοιπόν, δεν έχει τι ξέρεις, αλλά πόσο γρήγορα μπορείς να εκπαιδευτείς και να προσαρμοστείς. Οι επιχειρήσεις θέλουν τις νέες ιδέες».

Ο Λευτέρης Κυριακάκης, υπεύθυνος Επιχειρησιακής Στρατηγικής του Ομίλου, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που παρουσιάζονται στο περιβάλλον του χρηματοοικονομικού τομέα, στη στρατηγική της Εταιρείας και στο δικό του ρόλο. Η Δροσιά Καρδάση, υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού και η ομάδα της μοιράστηκαν όλες τις λεπτομέρειες για το νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας που υιοθέτησε η INTERAMERICAN και τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι για να ανταποκριθούν σε αυτό.

Παράλληλα, η ομάδα Onboarding του Health & Financial Future Tribe, «φιλοξένησε» τους συμμετέχοντες στην καθημερινή της πρωινή συνάντηση (Daily). Ο Στέλιος Λιανός, Chapter Leader του Health Procurement στο Health & Financial Future Tribe, ανέλυσε τις δεξιότητες ενός ιδιαίτερου ρόλου. Η Ομάδα Anytime Online Cyprus 360 του Mobility & Convenience Tribe, ανέπτυξε την αυτόνομη λειτουργία μίας multidisciplinary ομάδας για την ανάπτυξη μεγάλων έργων. Ενώ, η Ομάδα Happy & Healthy Customers του Health & Financial Future Tribe, αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους ο όμιλος «ακούει» τους πελάτες και βελτιώνει την εμπειρία τους. Την εκδήλωση συντόνισε ο Αντώνης Κοινάκης, Senior Business and Systems Analyst.

Από την πλευρά της διοργάνωσης ο Δημήτρης Σκούρτας, Εvent Director στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, ανέφερε: «Για δεύτερη χρονιά η INTERAMERICAN διοργάνωσε ένα εξαιρετικό Business Day με τριάντα πολύ αξιόλογους εισηγητές που αποτελεί αριθμό-ρεκόρ μεταξύ των σαράντα Business Days που πραγματοποιήθηκαν φέτος. Μέσα από τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, έγινε σαφές ότι η INTERAMERICAN εξελίσσεται σε μια ψηφιακή εταιρεία, εισάγοντας πολλές καινοτομίες και προσφέροντας θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες. Τέλος, ήταν τιμή και χαρά που είχαμε μαζί μας, για ακόμα μια χρονιά, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Γιάννη Καντώρο, ο οποίος μοιράστηκε πολύτιμες συμβουλές με τους συμμετέχοντες».