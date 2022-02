Αύξηση 11% στα κέρδη της Sony - Η κρίση των ημιαγωγών ρίχνει τις πωλήσεις του PS5

Αύξηση των κερδών της για τη χρήση του γ' τριμήνου κατά 11% ανακοίνωσε η Sony, με την πολυεθνική εταιρεία που έχει έδρα στην Ιαπωνία να λαμβάνει σημαντική ώθηση από τον κινηματογραφικό κλάδο της.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως τα κέρδη για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2021 διαμορφώθηκαν σε 346,16 δισ. γιέν (3,02 δισ. δολάρια) από 310,73 δισ. γιέν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη στα 263,96 δισ. γιέν.

Τα συνολικά έσοδα της Sony ανήλθαν σε 3,031 τρισ. γιέν, αυξημένα 13% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη από τον κινηματογραφικό κλάδο της εταιρείας έφτασαν τα 149,37 δισ. γιέν από 20,28 δισ. γιέν πέρσι, με ώθηση από τις επιτυχίες που είχαν οι ταινίες Spider‑Man: No Way Home και Venom: Let There Be Carnage.

Σημειώνεται πως τα κέρδη από τους κλάδους της μουσικής, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των χρηματοοικονομικών της Sony κατέγραψαν πτώση σε ετήσιο επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση του ομίλου αναμένει πως οι πωλήσεις της ναυαρχίδας του gaming της, PlayStation5, θα επηρεαστούν αρνητικά λόγω της έλλειψης των ημιαγωγών.

Έτσι, η Sony αναμένει πως τα συνολικά κέρδη για το σύνολο του οικονομικού έτους που λήγει τον Μάρτιο του 2022 θα μειωθούν κατά 16,5% στα 860 δισ. γιέν, με τα έσοδα να αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% στα 9,9 τρισ. γιέν.