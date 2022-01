Ρίχνει τις τιμές στην κινητή η στροφή στα απεριόριστα data

Αντιστρόφως ανάλογα με την χρήση κινούνται οι τιμές στην κινητή τηλεφωνία το τελευταίο διάστημα, με τα στοιχεία να μαρτυρούν μείωση του κόστους ανά Gigabyte καθώς αυξάνει η κατανάλωση από πλευράς των χρηστών.

Την συνθήκη ενισχύει αφενός η στροφή στα απεριόριστα data που καταγράφεται εντονότερα στην αγορά τον τελευταίο χρόνο αλλά και τα πακέτα προσφορών για δωρεάν data για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα οποία απελευθερώνουν όλο και συχνότερα οι πάροχοι.

Να θυμίσουμε ότι ήδη από τους πρώτους μήνες της πανδημίας οι εγχώριοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι λάνσαραν πακέτα συνδρομών με απεριόριστα δεδομένα, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς επιλέγουν όλο και περισσότεροι καταναλωτές για να καλύψουν τις αυξημένες, μετά και την υγειονομική κρίση, ψηφιακές τους ανάγκες. Πέρα από τα εν λόγω πακέτα βέβαια, Cosmote, Vodafone και Wind λανσάρουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα πλέον, προσφορές απεριόριστης χρήσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ρίχνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος ανά Gigabyte (GB).

Μεγάλη αύξηση στη χρήση δεδομένων

Από άποψη χρήσης data και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από πρόσφατη έρευνα της Tefficient για την επίδραση του 5G στη χρήση δεδομένων από το κινητό, η χώρα μας κατέγραψε αύξηση της μέσης χρήσης GB ανά SIM της τάξης του 34% το α’ εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Οριακά υψηλότερο είναι το ποσοστό της αύξησης της χρήσης δεδομένων στο σύνολο της αγοράς, το οποίο προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT). Για την ακρίβεια η χρήση δεδομένων το α’ εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 36% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, με τους Έλληνες να καταναλώνουν 221.247.860,46 GB από 163.020.914,72 GB το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Τα περιθώρια ανάπτυξης παραμένουν μεγάλα αφού σύμφωνα με την έρευνα της Tefficient «Back to normal? Or will 5G push the envelope», η χώρα μας παραμένει χαμηλά στην λίστα των 46 χωρών από άποψη κίνησης δεδομένων σε μηνιαία βάση - η χρήση έφτασε τα 3,1 GB ανά κάρτα Sim το μήνα την ώρα που στην Φινλανδία ή στην Ταϊβάν που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας η χρήση φτάνει τα 27,3 και τα 25,7 GB ανά SIM το μήνα (σ.σ η διείσδυση των πακέτων με απεριόριστα data στην περίπτωση της Φιλανδίας είναι πολύ υψηλή με το 67% των Φινλανδικών καρτών SIM να είναι με απεριόριστα δεδομένα τον Ιούνιο του 2021).

Παρόλα αυτά όμως η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις οκτώ χώρες που παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση της χρήσης, μαζί με το Περού, την Σιγκαπούρη, την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Κίνα, την Λιθουανία και την Κροατία.

Η πορεία των τιμών

Σε αντίθεση με την ανοδική πορεία της χρήσης, η πορεία των τιμών είναι καθοδική. Το παραπάνω προκύπτει βάσει των διαθέσιμων στοιχείων της ΕΕΤΤ για την αγορά των τηλεπικοινωνιών. Δεδομένου ότι οι ονομαστικές τιμές των δεδομένων που εμφανίζουν οι πάροχοι δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές, αφού τα περισσότερα συμβόλαια κλείνονται κατόπιν προσωποποιημένων προσφορών, μια εικόνα για το πόσο κοστίζει μεσοσταθμικά το GB δίνουν τα έσοδα των παρόχων από τα δεδομένα κινητής αν διαιρεθούν με τα data που καταναλώθηκαν συνολικά σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα σχέση προκύπτει ότι το έσοδο των παρόχων ανά Gigabyte έπεσε στα 1,18 ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 (σ.σ. τα έσοδα ανήλθαν στα 261 εκατ. ευρώ για 221.191.406,25 Gb - 226,5 δισ. Megabytes, που καταναλώθηκαν συνολικά) από τα 1,41 ευρώ που ήταν το α εξάμηνο του 2020 ( τα έσοδα ανήλθαν στα 209,4 εκατ. ευρώ. από 163.020.914,72 GB που καταναλώθηκαν συνολικά) κι από τα 2,26 ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι το έσοδο ανά Gigabyte μειώθηκε κατά 16% το 2021 σε σχέση με το 2020, όπου ήταν ήδη μειωμένο κατά 38% σε σχέση με την προ πανδημική χρονιά του 2019. Αρχής γενομένης δε από το 2015, όπου το έσοδο ανά GB έφτανε τα 9,26 ευρώ, η πτώση υπολογίζεται στο -87,26% με την χρήση data να είναι κατά 14 περίπου φορές περισσότερη.

Όσο πιο μειούμενο βαίνει το έσοδο μάλιστα, τόσο πιο αυξημένη παρατηρείται η χρήση. Δεν είναι τυχαίο ότι την χρονιά του 2018 όπου το έσοδο ανά Gigabyte κατέγραψε την μεγαλύτερη μείωση (-52%) η κατανάλωση δεδομένων εκτινάχθηκε κατά 143%, καταγράφοντας την μεγαλύτερη αύξηση των ετών που εξετάζονται. Η αμέσως μεγαλύτερη αύξηση της χρήσης (76%) σημειώθηκε το 2020, την πρώτη χρονιά της πανδημίας, όπου το έσοδο ανά Gigabyte κατέγραψε την δεύτερη μεγαλύτερη πτωτική μεταβολή του, έχοντας μειωθεί κατά 38%.

Η προαναφερθείσα σχέση αναμένεται να ευνοήσει ακόμα περισσότερο την χρήση data και ενδεχομένως τους καταναλωτές, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τον συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών, ο οποίος αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον κλάδο την τρέχουσα χρονιά. Να θυμίσουμε ότι το 2022 επίκειται η συγχώνευση της Nova με την Wind, υπό την ομπρέλα της United, η οποία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια επιθετική εμπορική πολιτική από πλευράς της νέας εταιρείας ώστε να αποσπάσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Παράλληλα μάλιστα αναμένεται και η ενεργοποίηση ενός εικονικού παρόχου κινητής, της Cell Mobile, θυγατρικής της Volton η οποία ετοιμάζεται να λειτουργήσει ως MVNO.