To πρώτο Lenovo Official Store είναι γεγονός!

Η Lenovo ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του πρώτου Lenovo Official Store, του νέου απόλυτου technology destination!

Όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο Τύπου ο Νο1 κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο εγκαινίασε το νέο του κατάστημα στο τρίτο επίπεδο του The Mall Athens, μέσα σε γιορταστική, Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Το Lenovo Official Store, powered by Oktabit, διαθέτει τόσο τις καταναλωτικές, αλλά και τις επαγγελματικές σειρές της Lenovo, οι οποίες διακρίνονται για την απόδοση, την ασφάλεια και το design τους.

Με προϊόντα σχεδιασμένα με την παγκόσμια εμπειρία της Lenovo για τις ανάγκες των πελατών της σε όλο τον κόσμο, το πρώτο Lenovo Official Store φιλοξενεί το σύνολο του οικοσυστήματος προϊόντων Lenovo, από tablet μέχρι workstation, καθώς και μοναδικές, καινοτόμες τεχνολογίες της εταιρείας, όπως το ThinkPad X1 Fold, το πρώτο Laptop στον κόσμο με αναδιπλούμενη οθόνη.

Έτσι, καταλήγει η Lenovo, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις σειρές ThinkPad, ThinkBook, Yoga και Legion, αλλά και να ενημερωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό για τις λύσεις τεχνολογίας που ταιριάζουν στις δικές τους ανάγκες. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις σειρές προϊόντων ThinkPad, oι οποίες έως σήμερα δεν ήταν διαθέσιμες προς επίδειξη στο σύνολό τους, σε φυσικά καταστήματα.