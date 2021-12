Μείωση τιμής στα προϊόντα Aqua Power The Vitamin Water

Πιστή στην εταιρική της φιλοσοφία, η Ελληνική εταιρεία SEVEN CHC ανακοίνωσε μείωση τιμής στους κωδικούς της βασικής σειράς προϊόντων Aqua Power The Vitamin Water. Η νέα τιμή των προϊόντων Aqua Power the Vitamin Water ισχύει από 18/12/2021.

Αναφορικά με τη μείωση τιμής ο ιδρυτής της SEVEN CHC, Δημήτρης Τιμοθεάτος, δήλωσε σχετικά:

«Η χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου, βίωσε μία μη αναμενόμενη υγειονομική κρίση. Η υγειονομική αυτή κρίση οδήγησε πολλούς συνανθρώπους μας να αναθεωρήσουν τη στάση ζωής τους και να στραφούν, σε ό,τι μας αφορά ως εταιρία, σε διαφοροποιημένα προϊόντα με οφέλη για τον οργανισμό τους.

Σε επιχειρηματικό καθώς και κοινωνικό επίπεδο, η κρίση αυτή δημιούργησε μία άλλη κρίση, αυτή της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ενέργειας με πολλές ελλείψεις προϊόντων και πρώτων υλών ενώ και οι τιμές των τελικών προϊόντων, ως συνεπακόλουθο, αυξήθηκαν!

Εμείς, στη SEVEN CHC, αρχικά απορροφήσαμε όλες τις αυξήσεις πρώτων υλών, μεταφορικών που επιβαρύνουν τα προϊόντα μας! Σε δεύτερο χρόνο και αντιλαμβανόμενοι την πίεση που ασκείται στα ελληνικά νοικοκυριά λάβαμε μία απόφαση που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο! Αυτό άλλωστε είναι και το επιστέγασμα της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Να παράγουμε προϊόντα που πάνω απ΄ όλα είναι επωφελή για τον άνθρωπο! Η φιλοσοφία αυτή μας δεσμεύει ευχάριστα!

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε να κινηθούμε στην αντίθετη κατεύθυνση των πολλών ομολογουμένως ανατιμήσεων και να προχωρήσουμε σε μείωση τιμών στη βασική σειρά των προϊόντων μας Aqua Power The Vitamin Water με ισχύ από 18/12/2021!».