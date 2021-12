Swot Hospitality: Σχεδιάζει τα εγκαίνια νέων ξενοδοχείων για το 2022 και στρέφει το βλέμμα της στα Βαλκάνια

Σφραγίδα εμπιστοσύνης στο τουριστικό προϊόν της χώρας δίνει η Swot Hospitality, δρομολογώντας τα εγκαίνια νέων ξενοδοχειακών μονάδων το 2022 και σχεδιάζοντας μεσομακροπρόθεσμα την επέκτασή της σε νέους προορισμούς τόσο εντός όσο κι εκτός συνόρων με έμφαση στα διεθνή luxury brands.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Swot Hospitality κ. Στέλιος Κουτσιβίτης και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Πάνος Κωνσταντινίδης, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, από επενδυτικής σκοπιάς και παρά τις όποιες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει σημαντικά και αποτελεί πλέον ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις τόσο στον τουρισμό όσο και σε άλλους κλάδους. «Παρότι λοιπόν δεν ξέρουμε πότε θα φύγει οριστικά η πανδημία, η εικόνα δείχνει ότι οι επενδυτές κάνουν μακροπρόθεσμο focus και εστιάζουν ήδη στην επόμενη ημέρα».

Αυτός είναι και ο λόγος που η SWOT Hospitality η οποία ιδρύθηκε το 2013 από στελέχη με σημαντική εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων και της διαχείρισης ξενοδοχείων σχεδιάζει την προσθήκη νέων ξενοδοχειακών μονάδων ετησίως στο χαρτοφυλάκιό της, το οποίο περιλαμβάνει ήδη 11 ξενοδοχεία.

Τα νέα ξενοδοχεία

Όπως ανακοίνωσαν τα στελέχη της, τον Μάιο του 2022 αναμένεται να ανοίξουν το Magma Resort Santorini, The Unbound Collection by Hyatt, ιδιοκτησία της οικογένειας Παπακαλιάτη και το Moxy Athens City στην καρδιά της Αθήνας, ιδιοκτησία της Dimand και Prodea.

Σημειωτέον ότι το τετράστερο Moxy, brand που υπάγεται στην ομπρέλα της Marriot, θα ανοίξει στην Ομόνοια, στο κτίριο του Σαρόγλειου Μεγάρου, έπειτα από μία επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ που έχουν αναλάβει από κοινού η Dimand, η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Το ξενοδοχείο θα είναι δυναμικότητας 200 δωματίων και ως ένα από τα πλέον μοντέρνα και σύγχρονα brands παγκοσμίως, φιλοδοξεί να φέρει μια εντελώς νέα κουλτούρα στο χώρο της φιλοξενίας. Να θυμίσουμε ότι το brand έκανε την παρθενική του εμφάνιση στη χώρα, πριν από μερικά χρόνια στην Πάτρα, και στόχος είναι να ακολουθήσουν κι άλλα Moxy.

Επιπλέον το καλοκαίρι του 2022 θα ανοίξουν το Monasty by Autograph Collection της Marriott International στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της Μηχανικής Περιβάλλοντος και το Υi Mykonos στην Ελιά της Μυκόνου, ιδιοκτησίας του Ομίλου Sawiris.

Με εξειδίκευση στο management ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών, η Swot εκπροσωπεί σήμερα στην Ελλάδα κορυφαία brands όπως Marriott International, Hyatt Hotels Corporation και Nikki Beach Hotels & Resorts, ενώ έχει και πιστοποίηση ως white label operator (WLO) από την Accor S.A., την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.

Πέρα από την διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων η εταιρεία αναλαμβάνει και την ανάπτυξη τουριστικών έργων για λογαριασμό σημαντικών επενδυτών του κλάδου φιλοξενίας ενώ προσφέρει και πλήθος συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες βιωσιμότητας, αδειοδοτήσεις και ανάπτυξη Master Plan κ.ά. για επενδυτές, τραπεζικά ιδρύματα, developers, ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων κ.λπ.. Πρόσθετος πυλώνας της δραστηριότητάς της είναι και το Sales & Marketing.

Στόχος, όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Πάνος Κωνσταντινίδης, «είναι να προσθέτουμε πολυτελή ξενοδοχεία με ξεχωριστή ταυτότητα ώστε να μπορούν να αποτελέσουν τοπόσημα για έναν προορισμό, κι όχι να διευρύνουμε απλά την δραστηριότητά μας αυξάνοντας τον αριθμό των μονάδων που διαχειριζόμαστε». Διευκρίνισε μάλιστα ότι η εταιρεία στοχεύει και σε συνεπενδύσεις, με ποσοστό μειοψηφίας, σε ξενοδοχειακές αναπτύξεις, δηλαδή πέρα από την ανάληψη του management, να συνεργάζεται μετοχικά και να επενδύει συνδυαστικά με τους θεσμικούς επενδυτές στις εκάστοτε μονάδες. Τα εκτός Ελλάδος σχέδιά της προσανατολίζονται αρχικά στις χώρες των Βαλκανίων καθώς σε αυτές παρατηρείται ένα κενό εκπροσώπησης υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχείων από διεθνή πολυτελή brands.

Για την επόμενη χρονιά ο προσδοκώμενος κύκλος εργασιών για τα ξενοδοχεία που διαχειρίζεται εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία που εμπλέκεται φτάνουν τα 150 εκατ. ευρώ. Ο κεντρικός πυρήνας της εταιρείας απασχολεί 25 άτομα, ενώ συνδυαστικά με το προσωπικό των ξενοδοχείων των οποίων έχει αναλάβει το Management το προσωπικό φτάνει τα 700 άτομα περίπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέτοχοι και τα στελέχη της εταιρείας έχουν σημαντικότατη εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων και της διαχείρισης ξενοδοχείων έχοντας αναπτύξει μερικές από τις πιο υψηλού προφίλ ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας και της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι της εταιρίας είναι οι εξής:

Γιώργος Χ. Κωνσταντινίδης

Εικόνα

Ο Γιώργος Χ. Κωνσταντινίδης, είναι ιδρυτής της SWOT Hospitality & Διευθύνων Σύμβουλος της REDS S.A. του Ομίλου EΛΛΑΚΤΩΡ.

Έχει υπηρετήσει περισσότερα από 20 χρόνια σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις, πολυεθνικών και ελληνικών οργανισμών στους κλάδους της φιλοξενίας, της διαχείρισης ακινήτων & ανάπτυξης επενδύσεων, καθώς και του επαγγελματικού αθλητισμού.

Ειδικεύεται στους τομείς της στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, της διαχείρισης επενδύσεων και της επικοινωνίας.

Στέλιος Ν. Κουτσιβίτης

Εικόνα

Πρόεδρος και εκ των βασικών μετόχων της SWOT

Ο Στέλιος Ν. Κουτσιβίτης διαθέτει σημαντική εμπειρία στις επενδύσεις και τη διαχείριση τουριστικών ακινήτων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη , έχοντας υλοποιήσει και διαχειριστεί επενδύσεις αξίας άνω του 1 δις ευρώ. Έχει διατελέσει Δ/νων Σύμβουλος σε εταιρείες του Ομίλου Γ. Δασκαλαντωνάκη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και στον Αστέρα Βουλιαγμένης, υλοποιώντας τη μεγαλύτερη και μία από τις πλέον σύνθετες τουριστικές επενδύσεις στη χώρα. Έχει συνεργαστεί με διεθνή επενδυτικά funds για την εξαγορά ξενοδοχείων όπως αυτή του Grand Hyatt στην Αθήνα . Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος MBA από το Columbia Business School. Προτού εισέλθει στον ιδιωτικό τομέα έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε Διεθνείς Οργανισμούς ( Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ) και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Πάνος Χ. Κωνσταντινίδης

Εικόνα

Διευθύνων Σύμβουλος και εκ των βασικών μετόχων της SWOT

Ο Πάνος Χ. Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της SWOT, έπειτα από μια πετυχημένη πορεία 25 περίπου ετών, σε σημαντικές Επιχειρήσεις στον τομέα της Φιλοξενίας, όπως Hotel Grande Bretagne, TUI Hellas, Sofitel Athens Airport, Classical Hotels σε Ελλάδα και Βαλκανικές χώρες, Melia, LHW, Marriott Athens – Chandris Hotels, συμμετέχει στο σχήμα της SWOT Hospitality από το 2018 έχοντας συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Ειδικεύεται στον Εμπορικό τομέα καθώς επίσης και σε νέα concepts. Είναι απόφοιτος του Alpine και του Ελβετικού φορέα ΙΗΤΤΙ με το Higher Swiss Diploma with Honors καθώς επίσης και Hospitality Sales Management PDP από το Πανεπιστήμιο του Cornell.

Νίκος Ν. Κωνσταντινίδης

Εικόνα

Διευθύνων Εταίρος και εκ των βασικών μετόχων της SWOT

Ο Νίκος Ν. Κωνσταντινίδης διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επιχειρησιακή, χρηματοοικονομική και στρατηγική συμβουλευτική στον τουριστικό κλάδο. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στις τουριστικές επιχειρήσεις με έμφαση την αξιολόγηση τουριστικών επενδύσεων, την διαπραγμάτευση με διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες για το branding ξενοδοχείων, τις εξαγορές ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την αποτίμηση σημαντικών χαρτοφυλακίων ξενοδοχειακών ακινήτων για τραπεζικούς οργανισμούς και κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Είναι κάτοχος MBA από το πανεπιστήμιο του Kingston, διαθέτη μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Research από το πανεπιστήμιο του Warwick, τίτλο BSc in Hospitality Sales & Meeting Management από το πανεπιστήμιο Johnson & Wales και Higher Swiss Diploma στη Διαχείριση Ξενοδοχείων από τον ελβετικό εκπαιδευτικό φορέα IHTTI. Τέλος έχει ολοκληρώσει το Certificate in Hotel Real Estate Investments & Asset Management από τo Cornell.