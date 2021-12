Sony Music: Deal 500 εκατ. δολαρίων για τα μουσικά δικαιώματα του Μπρους Σπρίνγκστιν

Το μεγαλύτερο deal για την αγορά του συνόλου του έργου ενός καλλιτέχνη φαίνεται πως «έκλεισε» η Sony Music Entertainment, σύμφωνα με το Billboard, αγοράζοντας τα μουσικά δικαιώματα του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εδώ και καιρό κυκλοφορούσαν φήμες για μια πιθανή συμφωνία και περιλαμβάνει τον ηχογραφημένο - μέχρι τώρα - μουσικό κατάλογο του δημοφιλούς Αμερικανού τραγουδιστή, καθώς και το έργο του ως στιχουργός.

Η αξία της συμφωνίας εκτιμάται πως ξεπέρασε τα 500 εκατ. δολάρια.

Ένα τέτοιο deal, αν οι πληροφορίες είναι έγκυρες, θα δώσει στη Sony την πλήρη ιδιοκτησία και έλεγχο του συνόλου του έργου του Σπρίνγκστιν, μεταξύ των οποίων και δημοφιλών τραγουδιών όπως το «Born to Run» και «Born in the U.S.A..

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τη συμφωνία.