Εμβόλιο «κοκτέιλ» από την Moderna ενάντια σε Covid, γρίπη και RSV

Ένα ετήσιο εμβόλιο που θα προστατεύει από τρεις διαφορετικούς ιούς ανακοίνωσε σήμερα η Moderna, η οποία υπόσχεται πως η ετήσια ανανηστική δόση θα βοηθά στην προστασία κατά του κορονοϊού, κατά της εποχιακής γρίπης, αλλά και από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

«Έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε θετικά πρώιμα αποτελέσματα από την Φάση 1» αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία σε σχετικό μήνυμα της στο Twitter, ενώ στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται πως το εμβόλιο «τρία σε ένα» θα τροποποιείται διαρκώς για τις νέες μεταλλάξεις.

ANNOUNCEMENT 📢: We're pleased to announce positive interim data from the Phase 1 study of our seasonal flu vaccine candidate, mRNA-1010. Our Phase 2 study is fully enrolled and prep for Phase 3 study is underway! More here: https://t.co/KveyXHoHZX pic.twitter.com/pIYp1e15FZ

— Moderna (@moderna_tx) December 10, 2021