Ποια είναι η Scanline που εξαγόρασε η Netflix

Στην εξαγορά της εταιρείας οπτικών εφέ Scanline προχώρησε η Netlifx, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, εισχωρώντας περισσότερο στις παραγωγές ταινιών.

Η Scnaline συμμετείχε στην παραγωγή πρωτότυπων τηλεοπτικών επιτυχιών, όπως το «Stranger Things», καθώς και σε ταινίες για τη Marvel, DC και άλλες.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν, ενώ το deal αναμένεται να κλείσει το πρώτο τρίμηνο του 2022, με την επιφύλαξη ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Παράλληλα, η Netflix ανέφερε ότι θα λειτουργεί το Scanline VFX ως αυτόνομη επιχείρηση που θα συνεχίσει να συνεργάζεται με διάφορους πελάτες. Η Scanline VFX, που ιδρύθηκε το 1989 στο Μόναχο, λειτουργεί επίσης στο Λος Άντζελες, το Λονδίνο, το Βανκούβερ, το Μόντρεαλ, τη Στουτγάρδη και τη Σεούλ.

Πέρα από το Netflix, η Scanline έχει εργαστεί στα Marvel «Eternals» και «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», «Black Widow», «Black Panther», «Captain Marvel«, «Iron Man 3» και «Captain America: The Winter Soldier», καθώς και στα «Game of Thrones», «Godzilla vs King Kong», «Zack Snyder's Justice League», «Free Guy» και «Joker».

Επιπλέον τα έργα του Scanline VFX που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε παραγωγή περιλαμβάνουν τα «The Batman», «Aquaman and the Lost Kingdom», «The Flash», «Black Adam» και «Moonfall».