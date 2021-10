Σε Σαουδάραβες για πάνω από 400 εκατ. δολάρια η Νιουκάστλ

Στην εξαγορά του αγγλικού συλλόγου Newcastle προχώρησε σαουδαραβικό fund που ανήκει στον Πρίγκηπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν (PIF), για το ποσό των 409 εκατ. δολαρίων ή 300 εκατ. λίρες.

Η εποχή Μάικ Άσλεϊ αποτελεί έτσι οριστικά παρελθόν και μια νέα ανοίγεται για τη Νιούκαστλ, όπως επισημαίνει το CNBC. Αξίζει να σημειωθεί πως μια παλαιότερη συμφωνία εξαγοράς ακυρώθηκε το 2020, όταν το σχήμα δεν μπόρεσε να αποδείξει επαρκή διαχωρισμό μεταξύ αυτού και του κράτους της Σαουδικής Αραβίας, του οποίου ηγείται ο διάδοχος πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.







⚫️⚪️

