Το ισχυρό ενεργειακό «πράσινο αποτύπωμα» της INTRAKAT

Εχοντας ως «βάση» και «θεμέλια» το ισχυρό ανεκτέλεστο που προσεγγίζει πλέον τα 800 εκατ. ευρώ, αλλά και το ολοένα και μεγαλύτερο «αποτύπωμά» του σε τομείς όπως η ενέργεια, τα ΣΔΙΤ, τα απορρίμματα κ.α., ο όμιλος Intrakat βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όπου ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω του 1GW.

Στις 30.06.2021 το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του ομίλου INTRAKAT ανερχόταν σε 422,9 εκατ. ευρώ, πλέον 354,7 εκατ. ευρώ νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει η εταιρεία και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησης τους, ήτοι σύνολο 777,6 εκατ. ευρω, ενώ αναμένεται και συνέχεια στη διεκδίκηση και απόκτηση συμβολαίων. Σημειώνεται ότι από την 01.01.2021 έως σήμερα από τα προς υπογραφή έργα έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 186 εκατ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης, δήλωσε χτες με αφορμή την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ 6μήνου 2021: «Η Intrakat έχει όλα τα εφόδια, τις προοπτικές και την δυναμική για να ξεπεράσει το δύσκολο αυτό διάστημα. Το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, η τεχνογνωσία και η εμπειρία της αποτελούν τα εχέγγυα για τον εξορθολογισμό των οικονομικών μεγεθών της και την βελτίωση της πορείας της εταιρείας στο επόμενο χρονικό διάστημα μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα εγκρίθηκε η συγχώνευση της INTRAKAT με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ». Όπως αναφέρεται και στην οικονομική έκθεση εξαμήνου του κατασκευαστικού ομίλου, «η συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ κρίθηκε ως απαραίτητη και συμφέρουσα καθώς με αυτή επιδιώκεται η δυναμική επέκταση της Εταιρείας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την εκμετάλλευση του χαρτοφυλακίου αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ συνολικής ισχύος 1,1 GW. Σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την κατασκευαστική εμπειρία και την οργανωτική δομή της Εταιρείας, με τη Συγχώνευση πρόκειται να αναπτυχθεί ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, το οποίο θα διευρύνει το πεδίο ανάπτυξης της Εταιρείας και θα προσφέρει στους μετόχους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις μελλοντικές υπεραξίες που θα δημιουργηθούν. Επιπρόσθετα, μέσω της Συγχώνευσης επιδιώκεται η μετάβαση της Εταιρείας σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετοχών μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών».

Από την συνολική ισχύ των περίπου 1,1 GW, αιολικά πάρκα ισχύος 98MW είναι σε κατασκευαστικό ή προκατασκευαστικό στάδιο. Εντός του 2021 ολοκληρώνεται η κατασκευή του αιολικού πάρκου «Φραγκάκι» ισχύος 15MW, οπότε και θα τεθεί σε λειτουργία.

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή και να τεθεί σε λειτουργία το αιολικό πάρκο «Καστρί» ισχύος 5MW το οποίο έχει εξασφαλίσει 20ετή σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ενέργειας μέσω διαγωνισμού της ΡΑΕ.

Επίσης 20ετή σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ενέργειας με σταθερή τιμή πώλησης μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ έχουν εξασφαλίσει και δύο αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 78MW και συγκεκριμένα το αιολικό πάρκο «Κάρκαρος» ισχύος 36MW και το αιολικό πάρκο «Ζυγουρολίβαδο» ισχύος 42MW, έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει την αδειοδοτική τους διαδικασία. Η κατασκευή των δύο αυτών αιολικών πάρκων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2022 και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2023 το αιολικό πάρκο «Κάρκαρος» και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 το αιολικό πάρκο «Ζυγουρολίβαδο».

Επίσης, αιολικά πάρκα ισχύος 320MW ολοκληρώνουν την αδειοδοτική τους διαδικασία τη διετία 2022-2023 και σταδιακά θα κατασκευαστούν και θα τεθούν σε λειτουργία. Από αυτά 77MW είναι προχωρημένης ωριμότητας, έχουν ήδη ολοκληρώσει την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση και έχουν εξασφαλίσει οριστικούς όρους σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ, κατά συνέπεια έχουν την δυνατότητα και θα συμμετέχουν στον αμέσως επόμενο διαγωνισμό της ΡΑΕ για να εξασφαλίσουν σταθερή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας.

Επιπρόσθετα, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος περίπου 700 MW έχουν ήδη λάβει βεβαιώσεις παραγωγού από τη ΡΑΕ και βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης ενεργειακών μετρήσεων και των απαραίτητων μελετών για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.

Τέλος «η Εταιρεία παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ και παρατηρώντας την τάση για δημιουργία και παροχή επαρκούς μηχανισμού στήριξης, σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει υποβάλει αιτήσεις στη ΡΑΕ για χορήγηση αδειών σε 6 σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 496 ΜW. Η έκδοση των σχετικών αδειών αναμένεται προσεχώς και η κατασκευή δύναται να εκκινήσει εντός του 2023», σημειώνεται στην οικονομική έκθεση.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Intrakat από 01.01.2021 έως σήμερα έχει υπογράψει συμβάσεις 186 εκατ. ευρώ:

· ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ – Μελέτη & Κατασκευή Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς Τμήμα 1 – Φάση (Α), προϋπ. € 73 εκ.

· Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας, προϋπ. € 24,4 εκ.

· ΣΥΓΓΡΟΥ 115 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ - Γ' ΦΑΣΗ – Αποπεράτωση εννιαόροφου κτιρίου - Ξενοδοχείου 5*, S111 (HYATT) προϋπ. € 16,9 εκ. 10

· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Αποκατάσταση Ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 23ης Ιουλίου 2018, προϋπ. € 11 εκ.

· HIGHFLOOR INVESTMENTS LTD – SEMPERONE LTD – FUTUREMOVE HOLDINGS LTD – SAFEWATCH HOLDING LTD - Κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών στην Ψαρού Μυκόνου, προϋπ. € 10,5 εκ.

· SC APA-CANAL ILFOV SA - MOGOSOAIA "Επέκταση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντλιοστασίων λυμάτων στην Mogosoaia, Balotesti, Tunari“ (ΕΝΩΣΗ INTRAKAT (51%) – EUROCONTSTRUCT (49%), προϋπ. € 10 εκ.

· SC APA-CANAL ILFOV SA - BRAGADIRU "Αποκατάσταση και επέκταση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντλιοστασίων λυμάτων στο Bragadiru, Clinceni" (ΕΝΩΣΗ INTRAKAT (51%) – EUROCONTSTRUCT (49%), προϋπ. € 9,6 εκ.

· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Πρεσπών Ν. Φλώρινας, προϋπ. € 8 εκ.

· RURAL CONNECT - Αποκατάσταση εξοπλισμού φάσματος 4G, προϋπ. € 5,4 εκ.

· ΔΙΚΤΥΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΔΑ) - Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 BAR), δικτύου πολυαιθυλενίου, και συνδέσεις οικιακών & εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 BAR) στην πόλη της Λαμίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπ. € 4,7 εκ.

· Λοιπές συμβάσεις προϋπ. € 12,5 εκ.

Παράλληλα, η εισηγμένη στα πλαίσια της δραστηριότητας έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων έχει υποβάλλει προσφορές σε έργα που δημοπρατούνται ή έχει προεπιλεγεί σε 9 διαγωνισμούς συνολικού προϋπολογισμού €1,377 δισ, με κυριότερους το Flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης προϋπ. €373,2 εκ., τον οδικό άξονα Καλαμάτα-ΡιζόμυλοςΠύλος- Μεθώνη, προϋπ. €251,8 εκ., τις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης προϋπ. €205,9 εκ. κα.

Επίσης, στον τομέα του Real Estate ο Όμιλος Intrakat ολοκληρώνει και θα θέσει σε λειτουργία έως τα τέλη του 2021 το πρώτο 5άστερο ξενοδοχείο Xenodocheio Milos στην Αθήνα. Επίσης συμμετέχει ως κατασκευαστής στην στρατηγική συνεργασία της Intradevelopment (θυγατρικής της Intracom Holdings) με τον διεθνή όμιλο LNR για την ανάπτυξη στην Μύκονο ενός Resort Hotel. Ο συνολικός σχεδιασμός του τομέα του Real Estate αποβλέπει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στους τομείς των τουριστικών υποδομών σε high end προορισμούς.