Ελληνικό-Lamda: Με δυνητικά έσοδα 700 εκατ. ευρώ «τινάζει την μπάνκα» ο οικιστικός τομέας

Στα 700 εκατ. ευρώ υπολογίζονται τα δυνητικά μελλοντικά έσοδα που αντιστοιχούν σε υφιστάμενες προκαταβολές πελατών στο οικιστικό τμήμα της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό. Η ζήτηση για κρατήσεις κατοικιών/διαμερισμάτων στο Ελληνικό είναι σε υψηλότατα επίπεδα, καταδεικνύοντας την επιτυχία του εγχειρήματος της Lamda Development.

Αναφορικά με τις κρατήσεις κατοικιών – διαμερισμάτων για τη μελλοντική απόκτηση διαμερισμάτων επί του Πύργου Κατοικιών της Μαρίνας (MRT) αλλά και των Παραλιακών Βιλών (Beach Villas), τα δυνητικά μελλοντικά έσοδα που αντιστοιχούν στις κατατεθειμένες προκαταβολές πελατών μέχρι στιγμής ξεπερνούν κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις της Εταιρείας.

Για τα διαμερίσματα του Πύργου της Μαρίνας, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για το 75% της πωλούμενης επιφάνειας, οι οποίες αντιστοιχούν σε δυνητικά μελλοντικά έσοδα ύψους 338 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών.

Για τις Βίλες, έχουν κατατεθεί προκαταβολές πελατών και για τις 27, με τα αντίστοιχα δυνητικά μελλοντικά έσοδα να υπολογίζονται σε 345 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών.

Επιχειρηματικές συμφωνίες

Το Ελληνικό προχωρά με ταχείς ρυθμούς και με τους καλύτερους οιωνούς. Η Lamda έχει ήδη συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με την Τράπεζα Πειραιώς (πώληση γραφείων συνολικής επιφάνειας 40 χιλ. τ.μ.) και τον όμιλο FOURLIS (πώληση γης επί της οποίας θα αναπτυχθεί το Εμπορικό Πάρκο Λιανικής “Retail Park” επιφάνειας 30 χιλ. τ.μ.).

Στις 22.06.2021 η Εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία FOURLIS. Η εν λόγω συνεργασία αφορά την υλοποίηση εκ μέρους της εταιρείας FOURLIS ενός Εμπορικού Πάρκου Λιανικής (“Retail Park”), μεγέθους 30.000 τ.μ., αποτελούμενο από καταστήματα μεγάλης επιφάνειας (“Big Boxes”). Το Retail Park θα αναπτυχθεί εντός της ανάπτυξης του υπερσύγχρονου εμπορικού κέντρου νέας γενιάς στο Ελληνικό, στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, το οποίο θα ολοκληρωθεί κατά την πρώτη πενταετή φάση υλοποίησης του έργου. Η συνολική επένδυση για τη δημιουργία του Retail Park υπολογίζεται σε €55εκ ενώ το κόστος αγοράς, εκ μέρους της εταιρείας FOURLIS, της γης επί της οποίας θα αναπτυχθεί το “Retail Park” (διηρημένες ιδιοκτησίες και το αναλογούν επ’ αυτών ποσοστό εξ αδιαιρέτου οικοπέδου), ανέρχεται σε €30εκ.

Ενισχύθηκε η NAV

Κατά 26% αύξησε την αξία της η Lamda Development μετά την ενοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) της εταιρείας την 30.06.2021 ανήλθε σε 1,392 δις ευρώ, ή αλλιώς 7,88 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένη κατά 26% έναντι της 31.12.2020. Η θετική επίπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας μέρους του ενεργητικού (Επενδυτικά Ακίνητα) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ανήλθε σε 306 εκατ. ευρώ.

Η επανεκτίμηση της αξίας, έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σε επιμέρους επενδυτικά ακίνητα στο Ελληνικό (Εμπορικά Κέντρα και λοιπές εμπορικές χρήσεις, γραφεία, ολοκληρωμένο τουριστικό θέρετρο-καζίνο, χρήσεις αθλητισμού και σχολείων).

Ανακάμπτουν τα εμπορικά κέντρα

Όσον αφορά τα Malls (Εμπορικά Κέντρα), yποχωρούν σταδιακά οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας. Καταγράφεται κέρδος €6,3 εκ. από την επανεκτίμηση της αξίας των Εμπορικών Κέντρων (από ανεξάρτητο εκτιμητή). Κατά την περίοδο επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων τους - μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων - ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων καταγράφει σημαντική βελτίωση έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020. Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων των Εμπορικών Κέντρων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2021 αυξήθηκε 13% και 28% αντιστοίχως έναντι του 2020. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης προς τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2019 (περίπου 10-15% χαμηλότερα έναντι του 2019). Η συνολική επισκεψιμότητα στα Εμπορικά Κέντρα κατά την περίοδο επανεκκίνησης κατέγραψε σημαντική αύξηση έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020 (Ιούλιος: +5%, Αύγουστος: +22%).

Η Lamda, εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, διαπραγματεύτηκε νέες ή προχώρησε σε ανανεώσεις συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας με οικονομικούς όρους που ίσχυαν προ της κρίσης της πανδημίας, διατηρώντας έτσι σταθερή την αξία των Εμπορικών Κέντρων.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €15,9εκ παρουσιάζοντας αύξηση 4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020. Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos ανήλθαν σε €16,1εκ, μειωμένα κατά 17% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020, λόγω της αναστολής λειτουργίας τους κατά το μεγαλύτερο διάστημα2 της περιόδου, της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα των καταστηματαρχών/μισθωτών καθώς και των περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία τους που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας.

Τα Εμπορικά Κέντρα «The Mall Athens» και «Golden Hall» στην Αθήνα παρέμειναν κλειστά για συνολική διάρκεια 95 ημερών το Α’ Εξάμηνο 2021 (65 ημέρες το Α’ Εξάμηνο 2020). Το Εμπορικό Κέντρο «Mediterranean Cosmos» στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε κλειστό για συνολική διάρκεια 71 ημερών το Α’ Εξάμηνο 2021 (65 ημέρες το Α’ Εξάμηνο 2020), ενώ κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2021 τα καταστήματα του λειτούργησαν με τη μέθοδο click away. Μεταξύ 24.04.2021-14.05.2021 όλα τα Εμπορικά Κέντρα της LAMDA λειτούργησαν με τη μέθοδο click inside και click away. Από 15.05.2021 καταργήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα click inside και click away.

Είναι δε αξιοσημείωτο ότι οι μισθωτές/καταστηματάρχες επενδύουν στα Εμπορικά Κέντρα της LAMDA, όπου ξεχωρίζουν το νέο παγκόσμιο Concept Store ZARA (3.200 τ.μ.) στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, το νέο κατάστημα Public/Media Markt στο Golden Hall (3.200 τ.μ.), το κατάστημα «νέας γενιάς» IKEA στο The Mall Athens (2.200 τ.μ.) το οποίο θα ανοίξει πριν από τα Χριστούγεννα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25.06.2021 υπεγράφη η σύμβαση μεταβίβασης μετοχών για την απόκτηση ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από την «HELLINIKON GLOBAL I SA», 100% θυγατρική της LAMDA DEVELOPMENT, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, καταβλήθηκε από την «HELLINIKON GLOBAL I SA» η πρώτη δόση του Τιμήματος Απόκτησης Μετοχών ποσού €300εκ και παραδόθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ η Εγγυητική Επιστολή Πιστούμενου Τιμήματος ποσού €347εκ.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου LAMDA Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

«To 2021 είναι μια χρονιά ορόσημο! Η ενσωμάτωση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ στη LAMDA Development, μετά την απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, αύξησε ήδη την αξία της Εταιρείας κατά 26%. Το εμβληματικό έργο του Ελληνικού προχωρά με ταχείς ρυθμούς και με τους καλύτερους οιωνούς. Το αποδεικνύουν οι σημαντικές συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί για την ανάπτυξη των δύο σύγχρονων, πολυτελών ξενοδοχείων στο παραλιακό μέτωπο από κοινού με τον όμιλο ΤΕΜΕΣ, για την πώληση των γραφειακών χώρων στην Τράπεζα Πειραιώς και για την αξιοποίηση του retail park με τον όμιλο Fourlis. Όσον αφορά στις κρατήσεις κατοικιών και διαμερισμάτων αυτές έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με τα δυνητικά μελλοντικά έσοδα που αντιστοιχούν στις υφιστάμενες προκαταβολές πελατών να προσεγγίζουν ήδη το ποσό των €700εκ. Πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα φέρουν και άλλες ευχάριστες ειδήσεις για τους μετόχους της LAMDA».