Στις 50 κορυφαίες εταιρείες της Ευρώπης με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον η ΚΑΥΚΑΣ

Tην 25η θέση ανάμεσα στις 50 κορυφαίες εταιρείες της Ευρώπης, στην κατηγορία Best Workplaces Europe 2021, κατέκτησε η ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.



Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνεται ότι η διάκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Great Place to Work στην κατηγορία των εταιρειών με περισσότερους από 500 εργαζόμενους, αποδεικνύει για μία ακόμη χρονιά την προτεραιότητα που δίνει η εταιρεία στους ανθρώπους της ενώ έρχεται σαν αναγνώριση των πρακτικών που εφαρμόζει με γνώμονα πρωτίστως τον εργαζόμενο και την περαιτέρω ανάπτυξη του.



Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα δεδομένης της δύσκολης συγκυρίας της πανδημίας και αποδεικνύει ότι η ΚΑΥΚΑΣ επενδύει πρωτίστως στην ασφάλεια και την υποστήριξη των εργαζομένων της αλλά και στην εκπαίδευσή τους, στην ομαδικότητα και στην ανοικτή επικοινωνία μαζί τους.



Η πολύ σημαντική αυτή διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ προέκυψε από την αξιολόγηση που έλαβε η εταιρεία από τους ίδιους τους εργαζόμενους στις 5 βασικές κατηγορίες του Great Place to work (αξιοπιστία, σεβασμός, δικαιοσύνη, υπερηφάνεια, συντροφικότητα) και από την αξιολόγηση του πρακτικών που εφαρμόζονται στην εταιρεία για τους ανθρώπους της και ειδικότερα:



Την κουλτούρα διαφάνειας

Την αμφίδρομη επικοινωνία

Τη διαδικασία προσλήψεων και ενσωμάτωσης νέων εργαζομένων

Την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων

Την εξέλιξη της επαγγελματικής καριέρας τους

Τον σεβασμό της διαφορετικότητας

Τη φροντίδα και το σεβασμό του work-life balance