Η ECOCup αποτελεί το νέο όπλο στη «μάχη» απέναντι στα πλαστικά μιας χρήσης

Τα πλαστικά έχουν διεισδύσει τόσο βαθιά σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που δεν είναι εύκολο να τα βγάλουμε από τη ζωή μας μια και έξω. Χρειάζονται έξυπνες ιδέες και λύσεις που θα κινητοποιήσουν τόσο το κάθε άτομο ξεχωριστά, όσο και την κάθε επιχείρηση να αναλάβει δράση ώστε να προστατεύσει τον πλανήτη και το μέλλον μας.

Μια τέτοια νέα ιδέα που αποτελεί όπλο στη διαρκή μας «μάχη» απέναντι στα πλαστικά μιας χρήσης αποτελεί η εφαρμογή ECOCup. Πρόκειται για ένα mobile app που λειτουργεί ως ένα οικολογικό σύστημα loyalty και επιβραβεύει τον χρήστη όταν αγοράσει το ρόφημά του στο δικό του επαναχρησιμοποιούμενο σκεύος. Οι οραματιστές του ECOCup (Θανάσης Κουκούλης, Κατερίνα Κατσαούνη, Γιώργος Αντωνόπουλος και Ιωάννης Μπραντ Ιωαννίδης) απέσπασαν το μεγάλο έπαθλο των 40.000€ για την επικοινωνιακή υποστήριξη και προώθηση της ιδέας στον μαραθώνιο καινοτομίας SUP Free Hackathon, ο οποίος υποστηρίχτηκε από την Lidl Ελλάς μαζί με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, και είναι θέμα χρόνο να δώσουν στην εφαρμογή τους «σάρκα και οστά».

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για την εφαρμογή ECOCup

Το ECOCup, είναι μια εφαρμογή η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις παροχής ροφημάτων και καταναλωτές ροφημάτων και στοχεύει στην μείωση τόσο πλαστικών όσο και χάρτινων ποτηριών μιας χρήσης. Επιβραβεύει τον καταναλωτή κάθε φορά που χρησιμοποιεί το δικό του ποτήρι πολλαπλών χρήσεων δίνοντάς του εκπτώσεις & οικολογικά δώρα, βοηθάει τις επιχειρήσεις να μειώσουν τα έξοδά τους και να διαφημιστούν ενώ ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και των δύο. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν στο προφίλ τους τον μετρητή των ποτηριών μιας χρήσης που δεν χρησιμοποίησαν. Ο μετρητής μετατρέπει το κάθε ποτήρι στους αντιστοιχους πόρους που εξοικονομήθηκαν (πχ δέντρα, λίτρα νερού) από την μη χρήση του.

Πώς λειτουργεί;

Για τους καταναλωτές

1) Κατεβάζεις δωρεάν την εφαρμογή & εντοπίζεις στον χάρτη την κοντινότερη συμβεβλημένη επιχείρηση, 2) Πηγαίνεις στην επιχείρηση με το επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι σου & το κινητό σου, 3) Σκανάρεις το QR Code της επιχείρησής, απολαμβάνοντας εκπτώσεις και μειώνεις το περιβαλλοντικό σου αποτύπωμα!

Για τις επιχειρήσεις

1) Κατεβάζεις δωρεάν την εφαρμογή & κάνεις εγγραφή με τα στοιχεία της επιχείρησής σου 2) Η επιχείρησή σου εμφανίζεται απευθείας στον χάρτη του δικτύου προσελκυοντας νέους πελάτες, 3) Ορίζεις μια έκπτωση που θα προσφέρεις σε καταναλωτές που αγοράζουν το ρόφημά τους στο δικό τους επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι.

Ποια είναι η καινοτομία του ECOCup;

Το ECOCup αντιμετωπίζει το πρόβλημα των ποτηριών μιας χρήσης δίνοντας κίνητρα στους καταναλωτές & στις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας που στοχεύει στη μη χρήση πλαστικού.

Οι επιχειρηματίες αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ και πωλήσεων, με τα οποία βελτιώνουν το προφίλ της επιχείρησής τους. Ταυτόχρονα δίνουν μια νέα εναλλακτική λύση στο όλο και αυξανόμενο, φιλοπεριβαλλοντικα ευαισθητοποιημένο κοινό, αυξάνοντας την αξία των επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών τους.

Για τους Δήμους



Το ECOCup αποτελεί ένα επιπλέον μέτρο πρόληψης στερεών αποβλήτων, όσο λιγότερα είναι τα στερεά απόβλητα των Δήμων τόσο μικρότερα είναι και τα έξοδα διαχείρισής τους.

Δενδροφυτεύσεις



Ένας από τους στόχους του ECOCup είναι η αειφορική συνεισφορά. Για αυτόν τον λόγο τα ψηφιακά δέντρα που εξοικονομούνται από την προσπάθεια των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, θα γίνονται πραγματικά φυτεύσιμα δεντρα.

Ο μαραθώνιος καινοτομίας SUP Free Hackathon

Ο διαγωνισμός ο οποίος «έτρεξε» τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», υπό τη διοργάνωση της εταιρίας τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy έριξε αυλαία κατά τη διάρκεια ενός μοναδικού τριημέρου στο Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, καταφέρνοντας να ενώσει σημαντικά πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, της τεχνολογίας αλλά και της επιχειρηματικότητας.

Ο μαραθώνιος καινοτομίας SUP Free Hackathon ξεκίνησε στις 11 Δεκεμβρίου του 2020, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον 34 ομάδων και startups από όλη την Ελλάδα που σε 48 ώρες ανέπτυξαν τις εφαρμογές και τις προτάσεις τους και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου τις παρουσίασαν στην επιτροπή αξιολόγησης. Από τις συνολικά 34 ομάδες που παρουσίασαν, 5 απέσπασαν χρηματικά βραβεία και δωροεπιταγές, ενώ εξασφάλισαν την είσοδό τους στο 5μηνο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης SUP Free Innovation Lab. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ομάδες (Feel The Cup, MS, ECOCup, Analog Programmers και Resolution) είχαν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν για την ανάπτυξη της λύσης τους σε παραγωγική εφαρμογή. Και οι 5 ομάδες παρουσίασαν επί σκηνής τις ιδέες τους κατά τη διάρκεια του τελικού, το Σάββατο 12 Ιουνίου.

Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής

Η εφαρμογή ECOCup αποτελεί άλλο ένα εργαλείο στον αγώνα της ανθρωπότητας για έναν πλανήτη χωρίς πλαστικό. Ας συνεχίζουμε να ενημερωνόμαστε όλοι για την επιπτώσεις του πλαστικού στο περιβάλλον και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας από το πόστο του, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

Η εφαρμογή θα είναι σύντομα διαθέσιμη δωρεάν στο Play Store & App Store. Mπορείτε να πλοηγηθείτε στο ecocup.io για να μάθετε περισσότερα, ενώ σχετικές πληροφορίες θα βρείτε και στην ενότητα SUP Hackathlon του site της Lidl Ελλάς.