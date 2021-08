Η Sony καθυστερεί το σίκουελ του Venom λόγω της μετάλλαξης Δέλτα

Στην καθυστέρηση της κυκλοφορίας του σίκουελ της σειράς ταινιών του Venom προχώρησε η Sony, αναστέλλοντας την πρεμιέρα του πολυδαπανηρού Venom: Let There Be Carnage, λόγω των επιπτώσεων της μετάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Η ταινία ήταν αρχικά προγραμματισμένη να προβληθεί στις 24 Σεπτεμβρίου αλλά θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως η πρώτη ταινία με πρωταγωνιστή τον Τομ Χάρντι, που είχε κυκλοφορήσει το 2018, είχα κόψει εισιτήρια 856 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως.