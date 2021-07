Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, Retail Manager of the Year o Iάκωβος Ανδρεανίδης

Στα 22 χρόνια πορείας της στο ελληνικό λιανεμπόριο, η Lidl Ελλάς έχει αποσπάσει εκατοντάδες διακρίσεις και βραβεία. Συνεχίζοντας στον δρόμο των επιτυχιών, αυτήν τη φορά στη 19η διοργάνωση των Retail Business Awards, του μακροβιότερου θεσμού της αγοράς, ήρθε να προστεθεί το ένα από τα δύο μεγάλα βραβεία, αυτό του Retail Manager of the Υear, που έλαβε ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης, Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Βραβεύτηκε ως ο πιο αποτελεσματικός Manager του ελληνικού λιανεμπορίου για το 2020, με κριτήρια την επιτυχημένη στρατηγική και τις αποφάσεις που πήρε προς όφελος της εταιρείας. Αναδείχθηκε μετά την αξιολόγηση και την ψηφοφορία ευρύτατης επιτροπής αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των σημαντικότερων θεσμικών φορέων και ινστιτούτων της ελληνικής αγοράς, επικεφαλής εταιρειών μετρήσεων και ερευνών, αλλά και εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου, με την Deloitte να αποτελεί τον ελεγκτικό φορέα της διοργάνωσης.

Η φετινή βράβευση έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς υπάρχει ακόμα μία παράμετρος, αυτή των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 και των δράσεων που οι εταιρείες ανέλαβαν για την αντιμετώπισή της σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης αφιέρωσε το βραβείο στους εργαζομένους της Lidl Ελλάς, στα καταστήματα, τα εφοδιαστικά κέντρα και τα γραφεία, που έδειξαν τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα και κατέβαλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια, ώστε να σταθούν δίπλα στην Ελληνίδα και τον Έλληνα καταναλωτή, να στηρίξουν τη μοναδική φιλοσοφία της εταιρείας, αλλά και να αναδείξουν την επιχειρηματικότητα με ήθος. Δήλωσε σχετικά: «H βράβευση αυτή έρχεται να επισφραγίσει όχι την προσπάθεια ενός μόνο ανθρώπου, αλλά το έργο μίας ολόκληρης εταιρείας. Ευχαριστώ καθεμία και καθέναν από τους ανθρώπους της Lidl Ελλάς. Ταυτόχρονα, είναι η αναγνώριση ολόκληρου του κλάδου του λιανεμπορίου τροφίμων ως μοντέλου ευθύνης και ασφάλειας. Στηρίξαμε την εθνική οικονομία. Δυναμώσαμε τις αντοχές της κοινωνίας και δημιουργήσαμε απόθεμα προοπτικής για το μέλλον».

Επιπλέον, η Lidl Ελλάς διακρίθηκε στα Content Marketing Awards, τον νέο θεσμό που αναδεικνύει τις πιο καινοτόμες, δημιουργικές και αποτελεσματικές ενέργειες δημιουργίας περιεχομένου της χρονιάς, αποσπώντας συνολικά 6 διακρίσεις:

- Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Use of LinkedIn for Content Marketing» για τη δημιουργία ποιοτικού και πρωτότυπου περιεχομένου στο κανάλι της Lidl Ελλάς στο LinkedIn, που παρουσιάζει με αμεσότητα την καθημερινότητα όλου του #teamLidl, από τα καταστήματα, τα εφοδιαστικά κέντρα και τα γραφεία.

- Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Content Strategy for Employees» και Silver βραβείο στην κατηγορία «Best User Generated Content» για το Lidlwood, το πρόγραμμα Employee Brand Ambassador, με πάνω από 60 παραγωγές στους 6 μήνες ζωής του, που δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους της εταιρείας να λάμψoυν κάτω από τα φώτα HR επικοινωνιών.

- Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Multi-Channel Content Strategy» για το The Lidl Skills Trap Escape Room, που ταξίδεψε μέσα σε έναν μήνα σε 3 προορισμούς και έβαλε 800 συμμετέχοντες σε έναν κόσμο γρίφων και αινιγμάτων, προκαλώντας τους να ακονίσουν τις δεξιότητές τους και να ξεκλειδώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.

- Silver & Bronze βραβεία στην κατηγορία «Best Branded Content Series (B2C/B2B)» για τις καμπάνιες Top Employer και Diversity αντίστοιχα.