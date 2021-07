Xerox: Οι MμΕ στρέφονται στον αυτοματισμό, στην ψηφιοποίηση και την ασφάλεια

Το 80% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θεωρεί την ικανότητα αυτοματοποίησης εργασιών και διαδικασιών ως το κλειδί για την επιβίωσή του στη μετά πανδημική εποχή, σύμφωνα με νέα παγκόσμια έρευνα. Το 85% βασίζονταν περισσότερο από ποτέ σε τεχνολογίες επικοινωνιών, εξ αποστάσεως υποστήριξη πληροφορικής και σε λογισμικά ασφαλείας.

Η έρευνα της Xerox «Κατάσταση και προοπτικές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (State and Fate of Small and Medium Business) που διεξήγαγε η Morning Consult προχώρησε σε μία δημοσκόπηση μεταξύ 1.200 υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, από εταιρείες με 25 έως 1.000 υπαλλήλους στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Άλλα ευρήματα έδειξαν ότι ποσοστό 82% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η ψηφιοποίηση των εγγράφων είναι σημαντική για την επιβίωσή του. Το 75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βασίζεται περισσότερο στις τεχνολογίες ροής εργασιών συγκριτικά με ό,τι συνέβαινε με τις ρυθμίσεις και τις τεχνολογίες πριν από την πανδημία. Το 88% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θεωρεί πως το λογισμικό ασφαλείας που προστατεύει τα επιχειρηματικά στοιχεία και δεδομένα, αποτελεί τον πυρήνα της μακροβιότητάς του, με το 75% των ερωτηθέντων να απαντά πως αναβαθμίζει αυτή τη χρονιά τις τρέχουσες λύσεις ασφάλειάς του. Το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θεωρεί την εξ αποστάσεως υποστήριξη ως ένα εξαιρετικά προβληματικό σημείο - και το 74% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι είναι πιθανό να επενδύσει φέτος σε καλύτερες λύσεις εξ αποστάσεως υποστήριξης.

Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι το 64% αναμένει ότι θα βγει από την πανδημία πιο ισχυρό. Το 81% δήλωσε ότι αναγνωρίζει πως η κρίση υγείας το έχει κάνει να εξαρτάται περισσότερο από την τεχνολογία - και βλέπει σαφώς ότι η εξάρτηση συνεχίζεται προκειμένου να υποστηρίξει και να εξασφαλίσει ένα κατανεμημένο εργατικό δυναμικό. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 75% των ερωτηθέντων αύξησε τους προϋπολογισμούς τεχνολογίας του κατά 34%.

Η Joanne Collins Smee, επικεφαλής του εμπορικού τμήματος και διευθύντρια πωλήσεων συνεργατών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Xerox δήλωσε: «Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το θεμέλιο λίθο της οικονομίας των ΗΠΑ και είναι κρίσιμες για τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη», τονίζοντας ότι «χρειάζονται τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτές από ειδικούς υπηρεσιών και υποστήριξης που κατανοούν τις μοναδικές επιχειρηματικές ανάγκες».