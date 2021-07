Τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές της Amazon ευχαρίστησε ο Τζεφ Μπέζος λίγη ώρα μετά την επιστροφή του από το το 11λεπτο ταξίδι στο διάστημα.

«Θέλω να ευχαριστήσω κάθε εργαζόμενο της Amazon και κάθε καταναλωτή που έχει ψωνίσει από την Amazon γιατί εσείς πληρώσατε για όλα αυτά» δήλωσε ο... πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και πρόσθεσε «Σοβάρα, για κάθε πελάτης της Amazon εκεί έξω και θα κάθε εργαζόμενο της Amazon, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Το εκτιμώ πολύ».

Σε δηλώσεις του μετά την προσγείωση, ο Τζεφ Μπέζος τόνισε επίσης πως η πρώτη επανδρωμένη πτήση της Blue Origin αντιπροσωπεύει μόνο ένα βήμα στην αποστολή της εταιρείας, η οποία έχει στόχο να καταστήσει δυνατή τη ζωή και τη μετακίνηση στο διάστημα, για ψυχαγωγία και για εργασία.

«Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό βήμα, σε σχέση με αυτό που θα κάνει η Blue Origin».

«Η τουριστική αποστολή μας επιτρέπει να κάνουμε εξάσκηση» δήλωσε και πρόσθεσε «Πρέπει να το κάνουμε ξανά και ξανά ώστε να φτάσουμε να λειτουργούμε με άνεση τα ταξίδια μεδιαστημικά σκάφη, όπως λειτουργούμε τις εμπορικές αεροπορικές πτήσεις».

Ο Τζεφ Μπέζος στο διάστημα

Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) ο πύραυλος New Shepard της Blue Origin εκτοξεύθηκε σε ένα ταξίδι 11 λεπτών έως το σύνορο του διαστήματος την Kármán line. Μαζί με τον Τζεφ Μπέζος και τον αδελφό του Μαρκ Μπέζος ταξίδεψαν, η 82χρονη πρωτοπόρος αεροπόρος Ουάλι Φανκ, η οποία έγινε η γηραιότερη αστροναύτης του κόσμου και ο 18χρονος Όλιβερ Ντέιμεν, ο οποίος έγινε ο νεότερος αστροναύτης του κόσμου.

Αυτή ήταν η πρώτη επανδρωμένη πτήση της Blue Origin με προορισμό το διάστημα, όμως αναμένεται πως θα ακολουθήσουν ακόμα δύο πτήσεις εντός του 2021, με την εταιρεία να «καλεί» τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μέσω email με την διαστημική εταιρεία, στο [email protected] ήστο SIGN UP FOR YOUR TRIP TO SPACE.

Σύμφωνα με την Blue Origin, έχουβν ήδη πουληθεί εισιτήρια, συνολικής αξίας 100 εκατ. δολαρίων, για μελλοντικές πτήσεις της Blue Origin.

Δείτε την εκτόξευση και την προσγείωση από εδώ: