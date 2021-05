Πώς επηρέασε η πανδημία τα καταστήματα McDonald’s

Οι υπηρεσίες delivey και take away της εταιρείας (McDelivery και McDrive) βοήθησαν την περίοδο της πανδημίας ώστε να μετριαστούν οι απώλειες για τα καταστήματα McDonald’s, λόγω της κλειστής εστίασης για μεγάλο χρονικό διάστημα του 2020. Η ζήτηση, όπως επισημαίνει η εταιρεία, παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα καθώς οι καταναλωτές που δεν μπορούσαν να επισκεφθούν τα εστιατόρια της αλυσίδας, συνέχισαν να αγοράζουν τα προϊόντα της μέσω των υπηρεσιών που λειτουργούσαν κανονικά, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η Premier Capital plc, Developmental Licencee της McDonald’s σε έξι ευρωπαϊκές αγορές δημοσίευσε κέρδη προ φόρων 19 εκατ. ευρώ για τη χρονιά που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, έναντι των 28 εκατ. το 2019. Ο Όμιλος το προηγούμενο έτος κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 6,5% και έσοδα 319 εκατ. ευρώ σε 159 εστιατόρια σε Ελλάδα, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία.

Η αγορά της Ελλάδας παρουσίασε μείωση πωλήσεων σε μονοψήφιο ποσοστό, της τάξεως του 8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά στην υπηρεσία McDelivery στη χώρα μας, λίγο πριν από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020 ήταν διαθέσιμη σε περιορισμένο αριθμό καταστημάτων. Μέσα στην ίδια χρονιά ωστόσο επεκτάθηκε σε ακόμη περισσότερα καταστήματα και εκτός Αττικής, μέσω e-food και wolt.

Η Μάλτα κατέγραψε τη μεγαλύτερη συνολική πτώση15,7% από τις 6 χώρες, στη Ρουμανία καταγράφηκε μείωση 8%, στη Λιθουανία 3,3%, στην Εσθονία 2,2% και στη Λετονία 1%. Παράλληλα το 2020 η Premier Capital άνοιξε πέντε νέα εστιατόρια: τρία στη Ρουμανία, ένα στη Λιθουανία και ένα στην Ελλάδα. Δύο εστιατόρια στην Ελλάδα έκλεισαν ενώ εταιρεία προχώρησε στη αναβάθμιση των υπηρεσιών σε 14 υφιστάμενα εστιατόρια.

Οι προοπτικές και τα νέα καταστήματα το 2021

Για του 2021 η εταιρεία εκτιμά ότι οι επιπτώσεις από την πανδημία θα είναι ηπιότερες σχέση με πέρσι, ωστόσο παραμένει ο αυστηρός έλεγχος του κόστους και αναθεωρούνται οι προϋπολογισμοί του ομίλου. Η πορεία των εμβολιασμών και το άνοιγμα του τουρισμού σε χώρες όπως η Ελλάδα και τη Μάλτα δίνουν μάλιστα θετικά μηνύματα για επιστροφή στην κανονικότητα.

«Φέτος συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σε κάθε αγορά, αλλά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση γιατί πλέον διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία, τη γνώση και τους πόρους για να συνεχίσουμε τη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και τον προγραμματισμό απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, εφόσον ζούμε και δουλεύουμε εν μέσω κρίσης. Θα παρακολουθούμε εντατικά τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή την κατάσταση και θα διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι και οι πελάτες μας είναι ασφαλείς και μας εμπιστεύονται» σημείωσε μεταξύ άλλων ο CEO της Premier Capital Victor Tedesco.

Για το 2021 άλλωστε είναι προγραμματισμένο να λειτουργήσουν συνολικά οκτώ νέα εστιατόρια McDonald’s, εκ των οποίων τρία εγκαινιάστηκαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία. Στην Ελλάδα πρόκειται για το McDonald’s Ίλιον το οποίο άνοιξε τον Φεβρουάριο διαθέτει drive thru ενώ ενσωματώνει το πιο πρόσφατο μοντέλο υπηρεσιών ‘Experience of the Future’, φέρνοντας νέες ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες για τους καταναλωτές.