Την έναρξη της κατασκευής του υποθαλάσσιου καλωδίου στο Αιγαίο προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone, Χάρης Μπρουμίδης από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών, ενώ συμπλήρωσε ότι η εταιρεία προχωρά στο νέο επενδυτικό της πλάνο ύψους 600 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία με στόχο την επέκταση σταθερών και κινητών δικτύων.



Η Vodafone όπως τόνισε ο κ. Μπρουμίδης έχει επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία ενώ για την επόμενη πενταετία σχεδιάζει να επενδύσει το ποσό των 600 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη υπηρεσιών και δίκτυων νέας γενιάς σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο το ποσό είναι υψηλότερο αν συνυπολογίσει κανείς και τον πρόσφατο διαγωνισμό του φάσματος συχνοτήτων για την ανάπτυξη του 5G» σημείωσε ο κ. Μπρουμίδης.

Ειδικότερα, όπως διευκρίνισε ο κ. Μπρουμίδης, στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας θα κατασκευαστούν ακόμα 150.000 νέες γραμμές Fiber to the Home (FTTH) μέσα στην επόμενη τριετία. Αυτό, όπως εξήγησε, θα γίνει εφικτό και με την μετατροπή των δικτύων Fiber to the Cabinet (FTTC), δηλαδή των δικτύων οπτικών ινών που τερματίζουν στην υπαίθρια καμπίνα, σε FTTH, επεκτείνοντας τα δίκτυα οπτικών ινών έως τα σπίτια των τελικών καταναλωτών.

Παράλληλα τόνισε ότι σύντομα θα ξεκινήσει και η κατασκευή ενός υποθαλάσσιου καλωδίου το οποίο θα διασυνδέει 11 ελληνικά νησιά. Το έργο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης των γεωτεχνικών μελετών και υπολογίζεται να είναι έτοιμο σε 1 χρόνο.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στο παρελθόν ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ και σε συνδυασμό με το δεύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο που κατασκευάζει η εταιρεία στο Ιόνιο, θα φέρει νέες τεχνολογικές δυνατότητες, σε σχεδόν 1 εκατ. κατοίκους και χιλιάδες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα αναμένεται να συνδέσει αφ’ ενός την Αττική με νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και την Κρήτη και αφ’ ετέρου την Κέρκυρα με την ηπειρωτική χώρα, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελλάδας. «Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για αυτό το μεγάλο έργο γιατί θα βοηθήσει περί το 1 εκατ. Έλληνες, χιλιάδες νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύ γρήγορο ίντερνετ» σημείωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Vodafone.

O κ. Μπρουμίδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης, σχολιάζοντας θετικά τις προοπτικές που δημιουργούν τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που περιλαμβάνει. Το χαρακτήρισε μάλιστα ως μία μοναδική ευκαιρία προκειμένου να αναδειχθούν εφαρμογές που σχεδιάζονται χρόνια και τώρα υπάρχει πραγματική ανάγκη για αυτές. Τέλος προσέθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να δράσουμε τώρα για να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, ισχυρότερη και πιο ανθεκτική, όπου οι οικονομικές επιδόσεις κατανέμονται πιο ομοιόμορφα προκειμένου να ξεκλειδώνουν ευκαιρίες εργασίας και να μην αφήσουν κανέναν πίσω.