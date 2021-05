Απώτερος στόχος του στρατηγικού σχεδίου Sunrise που εφαρμόζει η Τράπεζα Πειραιώς είναι η υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας και η μετάβασή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, που συνδυάζει την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτό επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο Delphi Forum.



Όπως ανέφερε, μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας κατά 3 δισ. ευρώ μέσω της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,4 δισ. ευρώ και των άλλων ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1,6 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά με ταχείς ρυθμούς στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε μονοψήφιο ποσοστό το επόμενο 12μηνο, ενώ παράλληλα υλοποιεί το πρόγραμμα εταιρικού μετασχηματισμού «ACT», που αφορά το σύνολο των δομών και των λειτουργιών της Τράπεζας.



Στόχος του προγράμματος, είπε ο κ. Μεγάλου, είναι η σταθερή ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας, με βάση συντονισμένες ενέργειες ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους. Και αυτό θα επιτευχθεί με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Στην καρδιά του προγράμματος μετασχηματισμού, βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Πρόκειται για αλλαγή σελίδας για την τράπεζα με βάση τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία, όπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου. Τα προγράμματα αυτά, πρόσθεσε, θα φέρουν νέα προϊόντα και κυρίως νέες δυνατότητες πρόσβασης, χρήσης και αξιοποίησης υπηρεσιών από τον πελάτη που θα «λύσουν τα χέρια» σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση των πελατών e-KYC (electronic Know Your Customer) που απλοποιεί σημαντικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλει η νομοθεσία στις τραπεζικές συναλλαγές.



Ειδικότερα, ανάφερε, σήμερα στην Τράπεζα Πειραιώς ποσοστό που ξεπερνά το 95% των συναλλαγών που υλοποιούνται σε ένα παραδοσιακό κατάστημα μπορούν να πραγματοποιηθούν ψηφιακά. Σύμφωνα με τον ίδιο, νέοι τομείς δραστηριότητας που θα πλαισιώσουν τις παραδοσιακές εργασίες εμπορικής τραπεζικής και θα πρωταγωνιστήσουν μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών ενδεικτικά είναι, το bankassurance, τo asset management/διαχείριση περιουσίας, τα ηλεκτρονικά δάνεια και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργασίες.



Οσον αφορά το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι η Τράπεζα Πειραιώς τοποθετήθηκε εγκαίρως στο ζήτημα και ήδη έχει εντάξει στη λειτουργία της κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance) και προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες με τα ίδια κριτήρια ESG, με στόχο την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν στη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και έχουν θετικό πρόσημο για την κοινωνία.



Προτεραιότητα για την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα ήδη υπάρχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο τη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση είναι σε θέση να προσελκύσουν πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια και να οδηγήσουν στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε μια σύγχρονη και βιώσιμη οικονομία, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.



Ο κ. Μεγάλου επισήμανε επίσης ότι για να πετύχουμε το μετασχηματισμό της οικονομίας θα πρέπει να στοχεύσουμε κατά κύριο λόγο στους νέους, τομέα στον οποίο η Τράπεζα Πειραιώς δίνει σημασία με στόχο την αξιοποίηση της δυναμικής και των δυνατοτήτων τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημείωσε, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Project Future που συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, εκπαιδεύοντας πτυχιούχους σε σύγχρονες δεξιότητες, όπως digital marketing, e-commerce, data science κλπ., από τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.