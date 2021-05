Jumbo: «Xαμηλές πτήσεις» στην ελληνική αγορά το Πάσχα

Παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Jumbo το πρώτο τετράμηνο του 2021 κατέγραψαν αύξηση 24%, περνώντας για πρώτη φορά από την έναρξη της χρήσης σε θετικό έδαφος, οι πωλήσεις την περίοδο του Πάσχα στην ελληνική αγορά, δεν κινήθηκαν στα επιθυμητά επίπεδα. Κύκλοι κοντά στην εταιρεία σημειώνουν στο insider.gr ότι ο τζίρος του Πάσχα, που υπό κανονικές συνθήκες αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη περίoδο για τον Όμιλο μετά τα Χριστούγεννα, δεν «διασώθηκε» τελικά ούτε τη φετινή χρονιά.

Άλλωστε η διψήφια αύξηση σε επίπεδο τετραμήνου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καλή πορεία του Ομίλου στις αγορές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, καθώς στην Ελλάδα οι καθαρές πωλήσεις της Jumbo το πρώτο τετράμηνο παρουσίασαν αύξηση κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, όπως δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εταιρεία.

Παρουσιάζοντας αναλυτικά την εικόνα από τις πωλήσεις ξεχωριστά στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Jumbo, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα η εταιρεία κάνει λόγο για «αυστηρούς και δυσανάλογους για το μέγεθος των καταστημάτων περιορισμούς» που ισχύουν στα εμπορικά καταστήματα στη χώρα μας ως προς τον αριθμό των επιτρεπόμενων πελατών εντός των καταστημάτων και τη λειτουργία τους με τις μεθόδους click inside ή click away. Παράλληλα σημειώνει ότι ο Απρίλιος ξεκίνησε με το 75% των καταστημάτων να λειτουργούν καθώς στη Θεσσαλονίκη και τα εμπορικά κέντρα παρέμειναν κλειστά κατά το μεγαλύτερο μέρος του «με αποτέλεσμα η συνεισφορά τους κατά την κρίσιμη Πασχαλινή περίοδο να είναι αμελητέα».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η μέθοδος click away αποτέλεσε από την αρχή της εφαρμογής της στην αγορά, «αγκάθι» για την εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι τα Χριστούγεννα, όταν η πλειονότητα των επιχειρήσεων λειτούργησε με το click away, ο Όμιλος είχε αποφασίσει να κρατήσει κλειστά τα φυσικά καταστήματα και να μην την εφαρμόσει, λόγω έλλειψης υποδομών, όπως ανέφερε. Έτσι τα Χριστούγεννα, οι αγορές έγιναν μόνο μέσω του e-shop της Jumbo, το οποίο μάλιστα είχε «φρακάρει» από τον όγκο των παραγγελιών με τους καταναλωτές να εξυπηρετούνται με μεγάλη καθυστέρηση. Όταν άνοιξαν ξανά τα καταστήματα τον Απρίλιο, η Jumbo προχώρησε στην εφαρμογή και των δύο μεθόδων μεν, αλλά με επιπλέον περιορισμούς στα καταστήματά της: η παραγγελία να είναι άνω των 20 ευρώ στο click away ενώ για τις αγορές με είσοδο στο κατάστημα, ραντεβού μόνο για ένα άτομο και διάρκεια μόλις μισής ώρας. Ο ίδιος ο επικεφαλής του Ομίλου, Απόστολος Βακάκης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ενημέρωσης των αναλυτών, είχε χαρακτηρίσει μάλιστα το click away και το click inside ως μεθόδους «παράδοσης και όχι πώλησης των προϊόντων».

Επιπλέον στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, υποστηρίζει ότι τίθενται «υπέρμετρα αυστηροί περιορισμοί για τα Jumbo καθώς και για τα άλλα καταστήματα λιανικής ανάλογου μεγέθους, σε σχέση με τους άμεσα ανταγωνιστές μας που είναι τα Υπερ-market». Υπενθυμίζεται ότι όταν άνοιξαν τα καταστήματα τον Απρίλιο, το ανώτατο όριο ήταν 20 άτομα ανεξαρτήτως τ.μ και μία εβδομάδα αργότερα για τα καταστήματα άνω των 500 τ.μ διαμορφώθηκε σε έναν πελάτη επιπλέον για κάθε 100 τ.μ πλέον των 500. Από το περασμένο Σάββατο ισχύει ένας πελάτης ανά 50 τ.μ. Αντίθετα στα σούπερ μάρκετ τα οποία αναφέρει η εταιρεία ως άμεσους ανταγωνιστές της, ισχύει ο περιορισμός 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία τέλος, στη Ρουμανία οι πωλήσεις κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 74% περίπου, ενώ λειτούργησαν και τα 14 καταστήματα Jumbo στη χώρα με περιορισμούς στο ωράριο λειτουργίας. Στη Βουλγαρία η πλειονότητα των καταστημάτων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 12 Απριλίου με περιορισμό στον αριθμό των επιτρεπόμενων πελατών εντός των καταστημάτων. Οι πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση κατά 64% περίπου τον Απρίλιο 2021 με αποτέλεσμα οι πωλήσεις κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021 να σημειώσουν αύξηση κατά +32% περίπου. Στην Κύπρο τέλος τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με περιορισμό στον αριθμό των επιτρεπόμενων πελατών εντός των καταστημάτων, ωστόσο, το σύνολο του δικτύου παρέμεινε κλειστό κατά την Μεγάλη Εβδομάδα και την εβδομάδα μετά το Πάσχα. Oι πωλήσεις κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 33% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό τετράμηνο.