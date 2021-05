Για πρώτη φορά, ο διάσημος οίκος δημοπρασιών ανακοίνωσε πως θα κάνει δεκτές τις προσφορές σε κρυπτονομίσματα, για το έργο του Bansky με τίτλο «Love is in the Air».

Σύμφωνα με το Business Insider, η Sotheby's ανανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 4/5, ότι θα δεχτεί bitcoin και ether μέσω του ανταλλακτηρίου Coinbase σε επικείμενη δημοπρασία του έργου.

«Με την ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή της ψηφιακής τέχνης και των NFT, μαζί με την αυξημένη προσοχή που δίνουμε στην ψηφιακή καινοτομία, έχουμε δει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στους συλλέκτες μας για πιο απρόσκοπτες μεθόδους πληρωμής στις συναλλαγές με τη Sotheby’s» τόνισε σε ανακοίνωση της η εταιρεία δημοπρασιών, αναφερόμενη στη συνεργασία της με το ανταλλακτήριο Coinbase.