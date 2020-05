Ένα δωρεάν πρόγραμμα διαδικτυακής μάθησης και παροχής συμβουλών για την υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού (ΜΜΕ) εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Αυτές οι μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες όπου επενδύει η EBRD.

Το πρόγραμμα της EBRD «Μάθε πώς να ... εν μέσω κρίσης», που φιλοξενείται στην πλατφόρμα της Τράπεζας, The Know How Academy, είναι ένας κεντρικός κόμβος μάθησης όπου οι επιχειρηματίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρακτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτικού υλικού και συμβουλών διαχείρισης κρίσεων από εμπειρογνώμονες του κλάδου και να συμμετάσχουν σε φόρουμ συζητήσεων.

Ο κόμβος θα προσφέρει επίσης συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη που διατίθεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τράπεζες σε 30 από τις οικονομίες όπου επενδύει η EBRD.

Το πρόγραμμα, το οποίο δρομολογήθηκε από την EBRD στο πλαίσιο της ενισχυμένης υποστήριξής της προς τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, θα επικεντρωθεί σε πέντε βασικούς επιχειρηματικούς πυλώνες:

1) Διαχείριση κρίσεων: Οι πελάτες και οι προμηθευτές σας

2) Διαχείριση κρίσεων: Βασικά στοιχεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης

3) Διαχείριση κρίσεων: Χρηματοδότηση της εταιρείας σας

4) Διαχείριση κρίσεων: Το ανθρώπινο δυναμικό σας- το βασικό περιουσιακό σας στοιχείο

5) Διαχείριση Κρίσεων: Προκλήσεις στη διοίκηση και ηγεσία.

Η πρώτη ενότητα, «Διαχείριση κρίσεων: Οι πελάτες και οι προμηθευτές σας» θα παρέχει συμβουλές για το πώς να διατηρήσετε την αλυσίδα εφοδιασμού της επιχείρησής σας όπως και την εισροή μετρητών σε κίνηση. Θα είναι διαθέσιμο από σήμερα, με τις υπόλοιπες τέσσερις ενότητες να ακολουθούν. Όλο το υλικό θα προσφέρεται στα αγγλικά, αραβικά, ρωσικά, ουκρανικά και τουρκικά.

Η EBRD θα δουλέψει με συνεργαζόμενες τράπεζες και ομάδες στήριξης επιχειρήσεων σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής της με σκοπό να λανσάρει το πρόγραμμα σε 30 χώρες και με στόχο την προσέγγιση περισσότερων από 10.000 εργαζόμενων σε ΜΜΕ, προσφέροντάς τους τους προσεχείς μήνες εκπαιδευτικό υλικό, ανταλλαγή γνώσεων και συμβουλές από εμπειρογνώμονες.

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από: την Ευρωπαϊκή Ένωση (συμπεριλαμβανομένου μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών), το Καζακστάν και το Ταμείο Ενίσχυσης Μικρών Επιχειρήσεων της EBRD (Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Σουηδία, ΗΠΑ και Ταϊπέι Κίνα).

H Andreea Moraru, Επικεφαλής της EBRD στην Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Η EBRD δεσμεύεται να υποστηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις σε αυτούς τους πρωτοφανείς καιρούς και να τις βοηθήσει να αναπτύξουν την απαραίτητη ανθεκτικότητα για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να προετοιμάσουν μια ισχυρή ανάκαμψη. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας σας, ο κόμβος της EBRD έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια πρακτική χείρα βοηθείας.»