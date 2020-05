Με αυστηρούς κανόνες καθαριότητας και απολύμανσης καθώς και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης σύμφωνα με τις προτάσεις των υγειονομικών αρχών, λειτουργούν από τη Δευτέρα, 20 καταστήματα της αλυσίδας McDonald’s στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, από τις 25 Μαΐου, όλα τα εστιατόρια θα λειτουργούν μόνο με τον εξωτερικό χώρο καθισμάτων, σύμφωνα με τα μέτρα της κυβέρνησης όσον αφορά τις αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια, τον μέγιστο αριθμό ατόμων ανά τραπέζι.

Όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας στο insider.gr, «προτεραιότητα μας είναι τα καθαρά και ασφαλή εστιατόρια για τους ανθρώπους μας και τους πελάτες μας» ενώ προσθέτουν ότι «παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και είμαστε έτοιμοι να αναπροσαρμόσουμε τις διαδικασίες μας σύμφωνα με τις προτάσεις των αρχών».

Σημειώνεται ότι μέχρι την άρση των άρση των μέτρων είναι ανοιχτά 19 εστιατόρια McDonald’s με υπηρεσίες take away, 14 από αυτά λειτουργούν επίσης με drive thru, ενώ 10 παρέχουν επίσης υπηρεσίες delivery.

Η υπηρεσία McDelivery η οποία προσφέρεται μέσω της οnline πλατφόρμας efood, πλέον έχει επεκταθεί σε 10 περιοχές, και συγκεκριμένα σε: Άλιμο, Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα, Σύνταγμα, Ιερά Οδός, Ίλιον, Λεωφόρο Κηφισίας, Λεωφόρο Μεσογείων, Χαλάνδρι, Βριλήσσια.

Τα μέτρα προστασίας

Αναλυτικά τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται στους χώρους του εστιατορίου: