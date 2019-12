Ιδιοκτήτες καταστημάτων, υπεύθυνοι αγορών πολυκαταστημάτων, ξενοδοχείων και μουσείων και γενικότερα επαγγελματίες από το χώρο του τουρισμού στην Ελλάδα καλούνται σε ένα μοναδικό τριήμερο, από τις 10 έως τις 12 Ιανουαρίου 2020 στον Πολυχώρο Αθηναΐς, όπου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μοναδικά κομμάτια του σύγχρονου ελληνικού design, τα οποία ανεβάζουν ψηλά τον πήχη στην αγορά.



Αναμνηστικά, χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα, ρούχα και αξεσουάρ μόδας, τσάντες, κοσμήματα, είδη σπιτιού και άλλα προϊόντα από ελληνικά brands και designers αναβαθμίζουν τις επιλογές που έχει μια τουριστική επιχείρηση να προσφέρει ιδιαίτερα προϊόντα που θα ήθελαν όλοι να αγοράσουν, τουρίστες και μη.

Η Greek Brand New είναι μια εμπορική boutique έκθεση με υψηλά κριτήρια αισθητικής, όσον αφορά τόσο τις προβαλλόμενες επιχειρήσεις, όσο και τον τρόπο παρουσίασής τους, και σκοπό έχει να δώσει το στίγμα μιας νέας και δημιουργικής Ελλάδας απαλλαγμένης από στερεότυπα, προχειρότητες και έλλειψη έμπνευσης.



Με τη διοργάνωση της έκθεσης δίνεται το βήμα στις ελληνικές επιχειρήσεις να δείξουν ότι καινοτομούν και εξελίσσονται.

Μετά από πέντε επιτυχημένες εκθέσεις οι εκατοντάδες επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού αναγνωρίζουν τη μοναδικότητα του Greek Brand New, καθώς εκεί γνωρίζουν ότι μπορούν να βρουν ό,τι πιο φρέσκο και πρωτοπόρο υπάρχει στον τομέα του ελληνικού design.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα λόγια τους.

“Όποιος θέλει να προβάλει στην επιχείρησή του αυθεντικά ελληνικά προϊόντα από Έλληνες δημιουργούς που καινοτομούν στο σχέδιο και στην ποιότητα, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθεί την GREEK BRAND NEW”, ανέφερε ένας από τους επισκέπτες, ο Νικόλας Λεβέντης, ιδιοκτήτης του καταστήματος “Το Κανίσκι”.

Το κατάστημα ZALO που εδρεύει στην Κρήτη με τη σειρά του χαρακτήρισε: “Μια έκθεση προσιτή, με δημιουργικούς ανθρώπους που σκοπό έχουν να σε ταξιδέψουν στον κόσμο του ελληνικού design”.

Στην Greek Brand New δίνουν το παρών brands όπως Aluminati, A Future Perfect, A totem fur Elita, Beyond Borders, Bonendis, Cabeli, Christina Morali, Color Greece, Dimitris Kallergis, Dimmer, Euthalia, Golden Black, I Love Athens Project, Imisi Collection, Ladolea, Salty Bag, Sea You Soon, Tilt!, Waks και πολλές άλλες που ξεχωρίζουν για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό τους. Κάθε χρόνο προστίθενται νέες εταιρείες δίνοντας συνεχώς περισσότερες εναλλακτικές και καινοτόμες προτάσεις στον κλάδο του τουρισμού.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η έκθεση Greek Brand New απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού στην Ελλάδα, ιδιοκτήτες καταστημάτων, υπεύθυνους αγορών πολυκαταστημάτων, ξενοδοχείων, μουσείων και ελληνικών concept stores, που θέλουν να παρέχουν προϊόντα που ξεχωρίζουν και δημιουργούν στους επισκέπτες μια μοναδική ανάμνηση από το ταξίδι τους στην Ελλάδα.

Η Greek Brand New ιδρύθηκε το 2015 ως μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) από τις 22 εταιρείες που οραματίστηκαν την καινούρια εποχή του ελληνικού αναμνηστικού δώρου. Υπεύθυνη για τη διοργάνωση είναι η Stalexpo, η οποία είναι γνωστή στο χώρο των εκθέσεων στην Ελλάδα από το 1990 και εγγυάται ένα μοναδικό και αισθητικά υψηλό αποτέλεσμα.

Το επόμενο ραντεβού έχει δοθεί για τις 10-11-12 Ιανουαρίου 2020. Ένα μοναδικό τριήμερο σύγχρονου design σας περιμένει.

Χώρος

Πολυχώρος Αθηναΐς, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός

Ωράριο

Το ωράριο της έκθεσης θα είναι 10.00 – 20.00 και απευθύνεται αποκλειστικά σε εμπόρους και media.

Θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών από & προς τον Σταθμό Μετρό «Μεταξουργείο» με mini bus της έκθεσης. Επίσης στον χώρο της έκθεσης θα παρέχεται δωρεάν υπηρεσία valet parking στους επισκέπτες που θα έρχονται με το αυτοκίνητό τους.