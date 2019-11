Νέες ισορροπίες στον τηλεοπτικό χάρτη αλλά και ευρύτερα στα ελληνικά media δημιουργεί η απόκτηση από την Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη της ταινιοθήκης του Mega. H πολύτιμη αυτή «προίκα» αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στο One Channel, το οποίο πήρε πρόσφατα άδεια πανελλαδικής εκπομπής και αναμένεται να «βγει στον αέρα» μέσα στους επόμενους μήνες.



Όπως έγινε γνωστό, οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν οι εξής: Προσφορά 33 εκατ. έκανε η κυπριακή Liquorina Limited και προσφορά 33.999.999 ευρώ η ALTER EGO, μέσω της οποίας απέκτησε και την ταινιοθήκη. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι του καναλιού STAR, οι οποίοι όμως τελικά δεν κατέθεσαν προσφορά.



Την ίδια στιγμή, ο Βαγγέλης Μαρινάκης φέρεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία στις συνομιλίες με τις τράπεζες αναφορικά με την απόκτηση και της Forthnet. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα θα αποκτήσει σημαντική παρουσία στη συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και στις τηλεπικοινωνίες καθώς ο όμιλος της Forthnet/Nova έχει εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές σε τηλεφωνία, Internet αλλά και τηλεόραση.



Tις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την εξαγορά του χρέους της τάξεως των 310 εκατ. ευρώ της Forthnet, επιβεβαίωσε πρόσφατα η διοίκηση της εταιρείας. Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, επιβεβαίωσε την «υποβολή πρότασης από εταιρεία του ομίλου Alter Ego Mass Media S.A., προς τις Τράπεζες Εθνική, Alpha, Πειραιώς και Αττικής αναφορικά με τα ανοίγματά τους, συμπεριλαμβανομένων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών, έναντι της εταιρείας και της θυγατρικής της Forthnet Media A.E.».



Οι πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για τίμημα ύψους 40 - 50 εκατ. ευρώ, για το σύνολο του δανεισμού.



Η Alter Ego εφόσον αποκτήσει τη Forthnet/Νοva θα αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης και παράλληλα σε αθλητικό περιεχόμενο. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι πριν από λίγες ημέρας η Ολομέλεια του ΕΣΡ έκρινε την εταιρεία Alter Ego και το One Channel οριστική δικαιούχο της έκτης άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης εθνικής εμβέλειας.



Πριν από την πρόταση του ομίλου του Βαγγέλη Μαρινάκη, οι τράπεζες βρίσκονταν σε συζητήσεις με τον όμιλο ΑΝΤ1 (Κυριακού), ενώ νωρίτερα είχαν αποσυρθεί οι Vodafone και Wind.



Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας φέρεται να είναι ένας από τους ενδιαφερόμενους για τη Ναυτεμπορική, καθώς εντός των επομένων μηνών εκτιμάται ότι η ιστορική εφημερίδα και τα περιουσιακά της στοιχεία θα βγουν σε πλειστηριασμό. Έτσι –εφόσον την αποκτήσει- θα προσθέσει στην επιχειρηματική του φαρέτρα ακόμα έναν ισχυρό και ιστορικό τίτλο εφημερίδας, μαζί με το αρχείο της, καθώς και μια από τις πιο γνωστές οικονομικές ιστοσελίδες στη χώρα.



Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την απόκτηση των εφημερίδων και των sites του πρώην ΔΟΛ (TO BHMA, TA NEA, in.gr) δημιουργούν έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι το μεγαλύτερο όμιλο media στη χώρα, με πρόσβαση στην τηλεόραση, τις εφημερίδες και το Internet.



Γίνεται έτσι σαφές ότι δημιουργείται ένας πολύ ισχυρός πόλος που είναι ικανός αναδιατάξει του κλάδους των media αλλά και των τηλεπικοινωνιών όπου κυριαρχούν αυτή τη στιγμή η Cosmote, η Vodafone και η Wind.