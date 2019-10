Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Philip Morris International για το Q3 και την πρόσφατη είσοδο του IQOS στις Η.Π.Α μετά το πράσινο φως που έδωσε ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). o CEO της εταιρείας μίλησε εφ’όλης της ύλης σε συνέντευξη του στο CNN.

Ξεκαθάρισε αρχικά ότι το προϊόν είναι διαφορετικό από τα προϊόντα ατμίσματος, καθώς δεν περιέχει υγρό, αλλά πραγματικό καπνό, ο οποίος δεν καίγεται, αλλά θερμαίνεται, γεγονός που το καθιστά καλύτερη εναλλακτική σε σχέση με τα τσιγάρα.

Σχολίασε τα περιστατικά θανάτων που έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες εβδομάδες στις Η.Π.Α και τα οποία σχετίζονται με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, λέγοντας πώς υπάρχει μεγάλη σύγχυση στον κόσμο. Η κατανάλωση ακατάλληλων υγρών είναι σύμφωνα με τις έρευνες που γίνονται από τους αρμόδιους φορείς, η αιτία για τα περιστατικά. Διευκρίνισε πώς και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, η απουσία της καύσης, είναι αυτή που τα καθιστά καλύτερη εναλλακτική για τους καπνιστές του παραδοσιακού τσιγάρου και πώς σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρξει παραπληροφόρηση του κοινού για αυτό το θέμα, καθώς οι καπνιστές θα επιστρέψουν στο τσιγάρο, και αυτό σίγουρα δεν θα βοηθήσει τη συζήτηση για το θέμα της δημόσιας υγείας. Συμφώνησε επίσης εμφατικά πως η αγορά των νικοτινούχων προϊόντων πρέπει να διέπεται από κανόνες.

Philip Morris Intl is transitioning to a smoke-free future. CEO Andre Calantzopoulos @InsidePMI says their IQOS system heats tobacco at a lower temp & leads to a 95% reduction in chemicals compared to regular cigarettes

