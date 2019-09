Η WATT+VOLT, η ελληνική εταιρεία που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες, έλαβε μέρος στα European Business Awards 2019 καταφέρνοντας να κερδίσει τη διάκριση του Εθνικού Νικητή (National Winner) στην κατηγορία Βραβείο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Χρονιάς (The Award for Growth Strategy of the Year), ξεχωρίζοντας ως η μοναδική ελληνική εταιρεία η οποία προκρίθηκε στην τελική φάση.

Τα European Business Awards αποτελούν, από την ίδρυσή τους το 2012, τα πιο αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά επιχειρηματικά βραβεία που μπορεί να λάβει μια εταιρεία. Πρωταρχικός στόχος της διοργάνωσης είναι να στηρίξει και να αναπτύξει μια ισχυρότερη, πιο επιτυχημένη, καινοτόμο και ηθική επιχειρηματική κοινότητα στην Ευρώπη, καθώς πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο σύνολο των 120.000 εταιρειών που δήλωσαν συμμετοχή, επιλέχθηκαν στην 1η φάση του διαγωνισμού (Ones To Watch) οι 2.700, συμπεριλαμβανομένης της WATT+VOLT, ενώ στην 2η φάση από τις επιλεχθείσες εταιρείες αναδείχθηκαν περίπου 300 Εθνικοί Νικητές (National Winners). Συγκεκριμένα, από την Ελλάδα, στην τελική φάση προκρίθηκαν 26 εταιρείες σε διάφορες κατηγορίες, με τη WATT+VOLT να είναι η μοναδική εταιρεία που θα διεκδικήσει το Βραβείο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Χρονιάς (The Award for Growth Strategy of the Year), στον τελικό του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις 3-4 Δεκεμβρίου 2019 στη Βαρσοβία.