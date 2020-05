Στο δίκτυο Hubject, που αποτελεί την πανευρωπαϊκή κοινοπραξία των κορυφαίων εταιριών ενέργειας, ηλεκτροκίνησης και των αυτοκινητοβιομηχανιών της Ευρώπης εντάχθηκε επισήμως ο ελληνικός όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG).

Το δίκτυο Hubject παρέχει υπηρεσίες διασυνοριακής πρόσβασης (e-roaming), μεταξύ των κορυφαίων δικτύων ηλεκτροκίνησης, και τη δυνατότητα στους Έλληνες οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων, που κινούνται ανά την Ευρώπη και αντίστοιχα στους οδηγούς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που επισκέπτονται την Ελλάδα, - ιδίως την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία λόγω των μέτρων για τον «COVID -19» οι οδικές μετακινήσεις αναδεικνύονται σε κύρια επιλογή του τουρισμού και των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων - να φορτίζουν το όχημα τους εύκολα και άμεσα, χωρίς καμία νέα συνδρομή ή εγγραφή σε άλλη πλατφόρμα και χωρίς κάθε είδους άλλες πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Προηγήθηκε κατά τον μήνα Απρίλιο του 2020, η επιτυχής ολοκλήρωση της πιστοποίησης των υποδομών φόρτισης και των τεχνολογικών εφαρμογών ηλεκτροκίνησης, που παράγει ο ελληνικός ενεργειακός Όμιλος EEG, με ίδια κεφάλαια, στις δικές του εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ανώτερα ευρωπαϊκά πρότυπα της ηλεκτροκίνησης, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά υψηλής τεχνογνωσίας και ποιότητας εξοπλισμού.

Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική για την Ελλάδα διάκριση κατασκευαστικής και τεχνολογικής πρωτοπορίας στον τομέα της ενέργειας και της ηλεκτροκίνησης, που με τη συμμετοχή του στο δίκτυο Hubject επισφραγίζει ο Όμιλος EEG:

• Εντάσσει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και τις αγορές ανάπτυξης των τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης. Ο οργανισμός του Hubject πιστοποιεί την τεχνική δυνατότητα και συμβατότητα των ελληνικών φορτιστών της EEG με το δίκτυο του, επιτρέποντας σε όλα τα μέλη του να χρησιμοποιούν τους ελληνικούς φορτιστές της ΕΕG στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

• Δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Συγκεκριμένα ο Όμιλος EEG, συνεργάζεται με την Blink Charging Co USA, δημιουργώντας από κοινού, για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, την Blink Charging Europe, η οποία μεταξύ άλλων είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος πελάτης των ελληνικών φορτιστών της EEG. H Blink Charging Europe διαρκώς αναπτύσσει το δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε να καλύπτει την ελληνική επικράτεια και να συνδέεται με την Ευρώπη με φορτιστές που κατασκευάζει ο Όμιλος EEG.

• Προσδίδει στις επενδύσεις ηλεκτροκίνησης εγχώριο προστιθέμενο όφελος, υπέρ της εθνικής οικονομίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, συμμετέχοντας με έργα και επενδύσεις στις πρωτοβουλίες της ελληνικής πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βιώσιμες μετακινήσεις, την ενεργειακή μετάβαση και την κυκλική οικονομία.

• Ανεβάζει για μία ακόμη φορά στο βάθρο της παγκόσμιας αναγνώρισης την ελληνική παραγωγή ενεργειακής καινοτομίας.

• Συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης εμβληματικών και διεθνώς αναγνωρισμένων ενεργειακών έργων και προϊόντων, όπως η ελληνική ανεμογεννήτρια EW-16 Θέτις, η οποία, όπως και οι ελληνικοί φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, παράγεται στη σύγχρονη και πρωτοποριακή ιδιόκτητη μονάδα του Ομίλου EEG στην Μάνδρα Αττικής. Το πρόγραμμα τεχνογνωσίας Ευφυούς Ηλεκτρικού Δικτύου (ΕΗΔ), με την χαρακτηριστική ονομασία “S4S” (STORAGE FOR SUSTAINABILITY, SMART GRID, SOLUTIONS, SECURITY), που αναπτύσσεται στο πολυβραβευμένο έργο, επίσης του Ομίλου EEG, «TILOS Project» παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, το οποίο έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία στην Τήλο κ.α.

• Ενισχύει, συνδυάζοντας τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με αυτά της «πράσινης» φόρτισης, καθώς η WE ENERGY, μέλος του Ομίλου EEG, είναι ο ΠΡΩΤΟΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 100% ΚΑΘΑΡΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από τα ιδιόκτητα αιολικά, ηλιακά πάρκα και υβριδικά έργα, που έχει δημιουργήσει σε όλη την Ελλάδα ο Όμιλος μέσα από την εικοσαετή επιτυχημένη επενδυτική του πορεία.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι οι φορτιστές του Ομίλου EEG, που είναι απολύτως συμβατοί με τις απαιτήσεις των πρωτοκόλλων επικοινωνίας και των προδιαγραφών του Hubject μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιονδήποτε ιδιωτικό η δημόσιο φορέα ενδιαφέρεται να τοποθετήσει φορτιστές και παράλληλα μπορούν να συνδεθούν από οποιαδήποτε τοποθεσία με τις διεθνείς υποδομές του Hubject.

Ο Όμιλος EEG παράγει και διαθέτει στην αγορά τρεις τύπους φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι οποίοι είναι:

1. EEG-2S-22P τριφασικός φορτιστής Pillar διπλής φόρτισης για τα δίκτυα δημόσιας φόρτισης, ο οποίος τροφοδοτεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 22 kW ισχύ εναλλασσόμενου ρεύματος σε κάθε πρίζα.

2. EEG-1S-22W τριφασικός φορτιστής επιτοίχιος μονής φόρτισης, ο οποίος εγκαθίσταται σε ανοιχτούς είτε εσωτερικούς χώρους, όπως πχ κλειστά parking κτιρίων ειδικών χρήσεων (τουρισμού, γραφείων, βιομηχανίας, συνάθροισης κοινού κ.α), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις μιας εγκατάστασης με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση.

3. Οικιακός φορτιστής, μονοφασικός, ισχύος 7,4kW, με συνδεσιμότητα του αυτοκινήτου με τον οικιακό ηλεκτρολογικό πίνακα. Συνήθως παρέχεται από τον προμηθευτή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Το δίκτυο Hubject μέσω της πλατφόρμας του, επιτρέπει το e-roaming και το interoperability, δηλαδή την επικοινωνία και τη συνεργασία των υποδομών φόρτισης σε όλα τα κράτη της Ευρώπης και παράλληλα λειτουργεί ως «οίκος εκκαθάρισης» του roaming.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης που είναι συμβεβλημένος με έναν πάροχο υπηρεσίας φόρτισης μέλος του Hubject, όπως για παράδειγμα η Blink, μπορεί να φορτίσει σε οποιοδήποτε συμβατό και συνεργαζόμενο φορτιστή σε όλη τη Ευρώπη, με χρέωση για την χρήση της υπηρεσίας και τη φόρτιση ενέργειας, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, που έχει συνάψει στη χώρα του. Η χρέωση γίνεται σε επίπεδο πλατφόρμας και όχι μέσω διατραπεζικής συναλλαγής, η οποία έχει και ένα σημαντικό κόστος, που πολλές φορές αποτελεί σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους της φόρτισης. Η εκκαθάριση της χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων roaming γίνεται από το Hubject σε κεντρικό επίπεδο.

Το δίκτυο Hubject στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών του συνδέεται με περισσότερα από 200.000 σημεία φόρτισης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ συμμετέχουν σε αυτό περισσότεροι από 600 εταίροι. Ενδεικτικά, μέλη του Hubject είναι οι: BMW Group, Blink, Bosch, Chargepoint, Daimler, Electrify America, E-ON, Renault, Siemens, Telekom, Volkswagen Group κ.α.