Ζήτημα αξιοπιστίας της ΕΕ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στην Άγκυρα έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις 10 και 11 Δεκεμβρίου.

«Η Τουρκία δεν μπορεί να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών της ΕΕ. και αυτό δεν μπορεί ούτε να αγνοείται, ούτε να υποτιμάται. Κρίνεται η αξιοπιστία της ΕΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

Όπως επισήμανε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα τεθεί η αξιολόγηση της συνολικής συμπεριφοράς της Τουρκίας. Η Τουρκία είχε τον χρόνο να επιλέξει τον δρόμο της και τον σπατάλησε σε προκλήσεις. Εξέλαβε την ευρωπαϊκή στάση ως αδυναμία, συνέχισε στη δημιουργία τετελεσμένων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι αίτημα για την πολιτική και ηθική υποχρέωση για εμπάργκο όπλων βρίσκεται στο τραπέζι.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί ως κίνηση καλής θέλησης την προσχηματική απόσυρση του Ορούτς Ρέις. Η Τουρκία πρέπει να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια»

διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η στάση της Τουρκίας αποτελεί πρόκληση στο σύνολο της ΕΕ» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «κατέστη σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει αντίδραση απέναντι στην Τουρκία».

