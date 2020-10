Με μία αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα στη νέα παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.

Η ελληνική Navtex που εκδόθηκε από το σταθμό της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο, τονίζει ότι η τουρκική Navtex αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Στην ελληνική Navtex υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Απάντηση με αντι-Navtex

ZCZC HA05

212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20 KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.

H τουρκική Navtex

Τη Navtex για το Oruc Reis ανανέωσαν οι Τούρκοι μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.

Σε κλιμάκωση οδηγεί η Τουρκία την κατάσταση με την Ελλάδα, καθώς η Άγκυρα ανανέωση τη Navtex για το Oruc Reis μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.

Μέχρι την παραμονή της ελληνική εθνικής εορτής, στις 27 Οκτωβρίου, ανανέωσε τη Navtex της για το Oruc Reis η Τουρκία.

Την ανανέωση είχε προαναγγείλλει σε ρεπορτάζ της, η φυλοκυβερνητικής γραμμής εφημερίδα Yeni Safak.

Διπλωματική αντεπίθεση

Η Αθήνα μπροστά στις τουρκικές προκλήσεις κλιμακώνει τη διπλωματική της αντεπίθεση καθώς έχει στείλει επιστολές στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ (με κύριους αποδέκτες τους ΥΠΕΞ Ιταλίας, Γερμανίας και Ισπανίας) με τις οποίες ζητά από αυτές τις τρεις χώρες να αναστείλουν την πώληση όπλων προς την Τουρκία.

Μάλιστα, ειδικότερα από τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Χάικο Μάας, ο Νίκος Δένδιας ζητά να μην δοθούν οι άδειες για την εξαγωγή συγκεκριμένου στρατιωτικού υλικού, όπως υποβρύχια, φρεγάτες και αεροσκάφη.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας με επιστολή του προς τον επίτροπο Διεύρυνσης της ΕΕ, Όλιβερ Βάρελι, θέτει θέμα αναστολής της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φωτογραφία: Getty - Ideal Images