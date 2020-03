Την στήριξή του στην Ελλάδα εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ, καλώντας την Τουρκία να σεβαστεί τις συμφωνίες της με την Ευρώπη.

«Στηρίζουμε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να διατηρήσει τον έλεγχο των συνόρων με την Τουρκία. Αναμένουμε από τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν τη συμφωνία μας και να αποκαταστήσουν την τάξη. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τα θύματα του Ιντλίμπ αλλά δεν θα ανεχθούμε τις παράνομες διελεύσεις των συνόρων στην Ευρώπη», ανέφερε ο Βέμπερ.

We support the Greek government’s decision to maintain control of their border with Turkey. We expect the Turkish authorities to respect our agreement and reestablish order. We are ready to help the victims of #Idlib but we will not tolerate illegal border crossings into Europe. https://t.co/7z4KorQqDD