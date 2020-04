Ύφεση τουλάχιστον 10% προβλέπει για την Ελλάδα το 2020 η UBS, σε ειδική έκθεσή της υπό τον τίτλο «How long will the hit to tourism last?» (Πόσο θα διαρκέσει το πλήγμα στον τουρισμό;).

Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας, η ύφεση για την ελληνική οικονομία για εφέτος θα κινηθεί κοντά στο 10% ή και υψηλότερα. Το ξέσπασμα της πανδημίας έχει μεγάλο κόστος στην οικονομία της Ελλάδας, ωστόσο η διάρκεια του πλήγματος της πανδημίας στον νευραλγικό για τη χώρα τομέα του τουρισμού είναι ακόμη δύσκολο να εκτιμηθεί. Τα έσοδα από τον τουρισμό μπορεί να χαθούν για εφέτος.

Καμπανάκι για το χρέος

Σύμφωνα με τη UBS, το ελληνικό χρέος αναμένεται να εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα το 2020, ξεπερνώντας ακόμη και το 200% του ΑΕΠ, γεγονός που αποτελεί ένα μεγάλο πισωγύρισμα στην ανάκαμψη που είχε προηγηθεί για την Ελλάδα.

Σημαντική η στήριξη από την ΕΚΤ

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του οίκου, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο έκτακτο πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης για τον κορονοϊό, αλλά και να τα κάνει αποδεκτά ως collateral για να διασφαλιστεί η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, είναι κρίσιμης σημασίας και παρέχουν σημαντική στήριξη.

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους έχει τη μορφή μακροχρόνιων δανείων και η χώρα διαθέτει ένα σημαντικό κεφαλαιακό μαξιλάρι, η UBS διατηρεί σταθερές (stable) τις προβλέψεις της για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ αναμένει, όπως εξηγεί, την «ετυμηγορία» της Moody’s στις 8 Μαΐου για την αξιολόγηση της Ελλάδας.