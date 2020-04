Δεν βγήκε «λευκός καπνός» από τη 16ωρη συνεδρίαση του Eurogroup, μετά τις ολονύκτιες διαβουλεύσεις των υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ, προκειμένου να παρουσιάσουν σήμερα στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος μια συντονισμένη απάντηση στην κρίση του κορονοϊού.

Η εκ νέου διακοπή της συνεδρίασης που ανακοίνωσε μέσω tweet ο Μάριο Σεντένο, αναβάλλει τη συνέντευξη Τύπου του Eurogroup, καθώς οι εργασίες του Eurogroup θα συνεχιστούν αύριο, Πέμπτη.

Mário Centeno✔@mariofcenteno

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan

60

9:01 π.μ. - 8 Απρ 2020

Πληροφορίες και απόρρητο για τις Διαφημίσεις του Twitter