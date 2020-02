Στην ανάγκη για μια πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και αποτελεσματική Ευρώπη, με ενισχυμένη αλληλεγγύη, καλύτερο οικονομικό συντονισμό, κοινή επενδυτική κατεύθυνση, επαρκή εργαλεία και πόρους για την αντιμετώπιση ανισορροπιών και συγκεκριμένους κανόνες μακροπρόθεσμης οικονομικής διακυβέρνησης, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας, τη Δευτέρα, στην ημερίδα των ΙΟΒΕ-KAS με θέμα «Trends in the European Economy and the prospects for Greece».

«Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο στερέωμα. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι, με ταχύτητα και καλύτερο συντονισμό», είπε ο υπουργός Οικονομικών, θέτοντας παράλληλα επτά βασικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επτά προϋποθέσεις

Αυτές είναι οι εξής:

- Η ενίσχυση του ρόλου της δημοσιονομικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πορεία.

- Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

- Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και η λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγύησης Καταθέσεων, πλήρους αμοιβαιοποίησης.

- Η προώθηση μιας ολοκληρωμένης ένωσης κεφαλαιαγορών, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την εισαγωγή ενός ασφαλούς Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου.

- Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με σωστά σχεδιασμένες αρμοδιότητες και καλύτερο συντονισμό.

- Η προσαρμογή του ευρωπαϊκού οικονομικού υποδείγματος στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

- Η μετάβαση σε μια φιλική προς το περιβάλλον και κλιματικά ουδέτερη ήπειρο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλοι θα μπορούν να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που θα προκύψουν, καθώς και ότι θα υπάρξει μέριμνα για τις περιφέρειες που θα πληγούν από τη μετάβαση.